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Ayvalık'taki hortum, dolu ve şiddetli yağıştan zarar görenler için 204 bin lira yardım ödeneği tahsis edildi

22.02.2021 18:26 | Son Güncelleme:
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Ayvalık'taki hortum, dolu ve şiddetli yağıştan zarar görenler için 204 bin lira yardım ödeneği tahsis edildi

BALIKESİR (AA) - İçişleri Bakanlığınca, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki hortum, dolu ve şiddetli yağıştan zarar gören vatandaşlar için Valiliğe 204 bin lira acil yardım ödeneği gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 11 Şubat'ta meydana gelen hortum, dolu ve şiddetli yağışın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, Valilik tarafından zarar gören 19 binanın çatı altı katı olan 56 konut için talep edilen 204 bin lira acil yardım ödeneğinin İçişleri Bakanlığınca gönderildiği kaydedildi.

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