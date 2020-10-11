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Ayyıldız ailesinin acı günü

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.10.2020 17:29 | Son Güncelleme

Balıkesir Birlik Gazetesi sahiplerinden Emrah Ayyıldız’ın annesi Fikriye Ayyıldız 59 yaşında hayatını kaybetti.Birlik Gazetesi sahiplerinden Emrah Ayyıldız’ın annesi Fikriye Ayyıldız önceki akşam geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir Birlik Gazetesi sahiplerinden Emrah Ayyıldız’ın annesi Fikriye Ayyıldız 59 yaşında hayatını kaybetti.
Birlik Gazetesi sahiplerinden Emrah Ayyıldız’ın annesi Fikriye Ayyıldız önceki akşam geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi Ayyıldız’ın cenazesi dün Zağnos Paşa Camii’nde kılınan İkindi Namazı’nın ardından Başçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Gökhan Eren, gazeteciler ve Ayyıldız ailesinin yakınları katıldı.

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