Az önce duyurdular! Bir futbol efsanesini daha kaybettik

AC Milan’ın cuma günü X üzerinden duyurduğuna göre Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Tüm kariyerini bu dev kulüpte geçiren eski İtalyan savunmacı, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

MİLAN KULUBÜ DUYURDU

AC Milan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Franco Baresi’nin vefatının ardından AC Milan’ın tüm tarihi yas tutuyor. Onun örnek kişiliği ve dürüstlüğü, ikonik 6 numaralı forması gibi kulübün DNA’sına sonsuza dek kazınmış olacak. AC Milan’ın bu zor dönemde Franco Baresi’nin ailesine ilettiği taziyeler, bu kaybı kendi kaybı gibi hisseden her Rossonero tarafından paylaşılıyor" ifadelerini kullandı.

MİLAN'IN EFSANESİ

Baresi, AC Milan formasıyla 716 maça çıktı ve Marco van Basten, Frank Rijkaard ile Ruud Gullit başta olmak üzere birçok isimle birlikte oynadı. 1989 ile 1995 arasında beş Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi finalinde forma giydi; bunu daha önce yalnızca Real Madrid efsaneleri Alfredo Di Stéfano ve Francisco Gento başarmıştı.

Libero, İtalya’nın 1982’de dünya şampiyonu olduğu dönemde yedek kulübesindeydi. 1994’te ise İtalya finale yükselirken ilk 11’de yer aldı. Penaltı atışlarında bir penaltıyı kaçırmasının ardından Brezilya dünya şampiyonu oldu.

Baresi, 1977/78 sezonunda profesyonel kariyerine başladı. İkonik savunmacı, 20 yıl ve sayısız kupanın ardından profesyonel futbolculuğa veda etti.