Ve Muhammed Salah teklifi kabul etti! İmzayı atıyor

Liverpool'dan ayrılmasının ardından kariyerine hangi takımda devam edeceği merak edilen Mohamed Salah için transfer sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın uzun süre gündeminde kalan Mısırlı yıldızın rotasının Suudi Arabistan'a çevrildiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ MASADAN KALKMIŞTI

Siyah-beyazlı kulüp, Salah için en ciddi girişimde bulunan takımlardan biri olsa da oyuncunun menajeriyle yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş cephesi daha önce "Masadan kalktık" açıklamasını yaparken, taraftarlar ise transfer ihtimalini tamamen sona ermiş olarak görmüyordu.

İngiliz basınında yer alan haberlerde ise Beşiktaş seçeneğinin kapandığı, bunun nedeninin sportif değil tamamen mali şartlar olduğu ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN VE MLS ÖNE ÇIKTI

Haberlere göre Mohamed Salah için en güçlü alternatifler Suudi Arabistan ve MLS kulüpleri oldu. Özellikle Suudi Arabistan ekiplerinin yıldız futbolcuya yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, transfer yarışında önemli bir gelişme yaşandı.

İMZAYI ATIYOR

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Youssef En-Nesyri'nin formasını giydiği Al-İttihad'ın, Mohamed Salah ile resmi görüşmelere başladığı aktarıldı.

Suudi Arabistan temsilcisinin 34 yaşındaki kanat oyuncusuna yıllık 25 milyon dolar değerinde bir teklif sunduğu, Salah'ın da bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü. Taraflar arasında imzaların kısa süre içinde atılmasının beklendiği ifade edildi.