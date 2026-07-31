Beşiktaş hata yapmadı! Siyah-Beyazlılar'ın Avrupa'daki yeni rakibi belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Midtjylland deplasmanına çıktı. Siyah-beyazlı ekip, sahadan 2-0 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu.

İlk maçta elde ettiği avantajı rövanşta da koruyan Beşiktaş, iki karşılaşmanın toplamında 3-0'lık skor üstünlüğü yakalayarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Mücadelenin kilidini 70. dakikada Milot Rashica çözdü. Bu golle öne geçen siyah-beyazlılarda farkı artıran isim ise 76. dakikada penaltıdan fileleri havalandıran Orkun Kökçü oldu.

Beşiktaş, kalan bölümde skor avantajını koruyarak sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

RAKİP HRADEC KRALOVE

Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi de netleşti. Siyah-beyazlı ekip, Tromsö'yü eleyerek tur atlayan Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek.

MAÇLAR AĞUSTOS AYINDA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 6 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Rövanş mücadeleleri ise 13 Ağustos Perşembe günü tamamlanacak.