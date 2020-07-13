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Azap Gölü’nde ekoturizm faaliyetleri yaygınlaşacak

AYDIN HABERLERİ  | 13.07.2020 11:51 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde yer alan ve bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan Azap Gölü’nde ekoturizmin yaygınlaşması için çalışmalar sürüyor.Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi, Azap Gölü’nün Yönetim planı çerçevesinde ekoturizm faaliyetlerinin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın’ın Söke ilçesinde yer alan ve bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan Azap Gölü’nde ekoturizmin yaygınlaşması için çalışmalar sürüyor.
Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi, Azap Gölü’nün Yönetim planı çerçevesinde ekoturizm faaliyetlerinin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tepeli Pelikan Tür Koruma ve Eylem Planı kapsamında, Azap Gölü’nde 2020 yılında dinlenme platformlarının yapılmasının planlamalara alındığı öğrenilirken, sürdürülebilir ekoturizmin faaliyetlerinin yapılması ile Aydın turizmine katkı sağlaması öngörülüyor.
Söke’ye bağlı Yeşilköy ve Avşar Mahalleleri arasında bulunan Azap Gölü’nün birçok canlı türüne ev sahipliği yaptığını ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı (EKODOSD) Bahattin Sürücü, “ Göldeki en önemli kuş türlerinin başında, nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Tepeli Pelikanlar (Pelacanus crispus) gelmektedir. Pelikanların önemli beslenme ve dinlenme alanını oluşturmaktadır. (Pelikanların bir yararı da gölde baskın tür haline gelen İsrail Sazanlarını doğal olarak temizleyen bir kuş türüdür.) Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tepeli Pelikan Tür Koruma ve Eylem Planı kapsamında, Azap Gölü’nde 2020 yılında dinlenme platformlarının yapılması planlamalara alınmıştır. Azap Gölü, Avşar ve Yeşilköy’de bulunan leyleklerin doğal beslenme alanını oluşturmaktadır. Akkuyruklu Kartal, Turna, Bahri, Çeltikçi Kuşu, Sakar Meke, Akbalıkçıl, Gece Balıkçılı, Gri Balıkçıl, Elmabaş Patka, Angıt, keklik gibi birçok kuşa beslenme, barınma ve üreme imkanı sağlamaktadır. Tüm bu kuşlar toplumun ortak değerleridir. Azap Gölü de bizlere kalan doğal bir mirastır. Bu doğal mirası gelecek kuşaklara ulaştırmak duyarlı olan herkesin görevi olmalıdır. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Azap Gölü’nün Yönetim Planı çerçevesinde ekoturizm faaliyetlerinin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürmektedir. Sürdürülebilir bir şekilde yapılacak ekoturizm faaliyetleri başta Yeşilköy ve Avşar köylerinin yararına olacak, Aydın turizmine de olumlu katkı yapacaktır. Tarihsel geçmişi, coğrafik yapısı, zengin biyolojik çeşitliliği, etrafında geleneksel yaşamını sürdüren köyleri ve Latmos’a uzanan yollarıyla ekoturizm için önemli fırsatlar sunan Azap Gölü’nün korunması ve kuşlarının özgür uçması için hepimize sorumluluk düşmektedir” dedi.

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