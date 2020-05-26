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Azat’ın sevinci dünyaya bedel

IĞDIR HABERLERİ  | 26.05.2020 11:59 | Son Güncelleme

Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce tarafından gönderilen akülü bisikleti gören Azat büyük bir mutluluk yaşadı.Iğdır’ın merkez 14 Kasım Mahallesi’nde ikamet eden bedensel engelli Azat Torzuk’un akülü bisiklet hayali, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce tarafından gerçek oldu.

Azat’ın sevinci dünyaya bedel

Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce tarafından gönderilen akülü bisikleti gören Azat büyük bir mutluluk yaşadı.
Iğdır’ın merkez 14 Kasım Mahallesi’nde ikamet eden bedensel engelli Azat Torzuk’un akülü bisiklet hayali, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce tarafından gerçek oldu. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle alınan akülü bisiklet bayram sabahı Azat’a verilmek üzere çekiciye yüklendi. Akülü bisiklet ile birlikte Azat’ın oturduğu eve giden ekipler karşılarında Azat’ı gördü. Trafik polisinin, çekici üzerindeki akülü bisikleti gören Azat’a, “Baş müdür dedi ki, alın akülü bisikleti götürün Azat’a verin bayram hediyem olsun” lafının üzerine adeta sevinçten havalara uçan Azat’ın mutluluğu görülmeye değerdi. Bisiklete doğru koşan Azat’ın mutluluğunu gören ekipler daha sonra çekici üzerindeki bisikleti indirdi.
Akülü bisikletle tur attıktan sonra sevinci ikiye katlanan Azat, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce’ye teşekkür etti. Azat’ın mutluluğuna şahit olan vatandaşlar ise duygulu anlar yaşadı.
Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ise sosyal medya hesabından, “Muhteşem bayram sevinci. Tuzlucalı hayırseverimizden Allah razı olsun. Bir yıldır Azat kardeşime ders çalıştıran öğretmen ve emniyet personelimizden de Allah razı olsun” dedi.

Azat’ın sevinci dünyaya bedel

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