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Azdavay Belediyesinden öğrencilere Ilgaz'da kayak eğitimi

KASTAMONU HABERLERİ  | 23.01.2020 11:42 | Son Güncelleme

Öğrencilerin ulaşım, kayak takımı ve elbisesi, yeme içme gibi tüm giderleri Belediye tarafından karşılanıyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde belediyenin başlattığı "Eğitime Destek Projesi" kapsamında öğrencilere, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi veriliyor.

İlçedeki okullarda 4 ve 8'inci sınıfta öğrenim gören 36 öğrenci, yarıyıl tatilinde 135 kilometre uzaklıktaki llgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'ne götürülerek kayak eğitimi almaları sağlanıyor.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, kayak eğitimi alan öğrencileri ziyaret ederek onlara çikolata ikram etti.

Yarıyıl tatilinin öğrenciler açısından verimli geçmesini istediklerini, Kaymakamlığın da desteğiyle güzel bir proje geliştirdiklerini dile getiren Civelek, isteyen öğrencilere kayak eğitimi verildiğini; onların ulaşım, kayak takımı ve elbisesi ile yeme içme gibi tüm giderlerini karşıladıklarını anlattı.

Gençliğinde imkansızlıktan, şimdi ise yoğunluktan kayak eğitimi alma imkanı bulamadığını belirten Civelek, "Bu yüzden Azdavay'daki öğrenciler çok şanslı. Bu proje bundan sonra her sene devam edecek." dedi.

Civelek, öğrenciler için farklı projeleri bulunduğuna işaret ederek, "Belediyemizce geçen yıl yine 4 ve 8'inci sınıf öğrencilerini kapsayan başka bir projeye imza atmıştık. Yaz tatilinde yüzme bilmeyen öğrencilere Kastamonu'daki yüzme havuzunda eğitim verilmişti. Bu projemiz bu yıl da devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Azdavay Belediyesi Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi kayak eğitimi Osman Nuri Civelek

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