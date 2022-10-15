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Azerbaycan Başsavcısı Aliyev'den Adalet Bakanı Bozdağ'a taziye mektubu

15.10.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Başsavcısı Aliyev'den Adalet Bakanı Bozdağ'a taziye mektubu

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a taziye mektubu gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Başsavcı Aliyev, Bozdağ'a gönderdiği mektupta, Bartın'da yaşanan maden ocağı patlamasında yaşamını yitirenlere başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanında olduklarını belirten Başsavcı Aliyev, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Bartın ilindeki madende meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi beni derinden sarstı. İnanıyorum ki, kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kapsamlı soruşturmalar sonucunda bu korkunç olayın nedeni yakında belirlenecektir. Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılık personeli ve şahsım adına, patlama sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da şifa diliyorum."

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