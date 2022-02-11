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Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov'dan Bursa'da tedavi gören Karabağ gazilerine ziyaret

11.02.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov'dan Bursa'da tedavi gören Karabağ gazilerine ziyaret

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Bursa'da tedavi gören Karabağ gazilerini ziyaret etti.

Romatem Bursa Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, kente gelen Mammadov, hastanede tedavisi süren gazilerle ilgili bilgi aldı.

Mammadov, Romatem Sağlık Grubu Başkan Yardımcısı Sinem Çamur ve Başhekim Nurten Küçükçakır ile görüşerek, gazilerin sağlık durumlarını öğrendi.

Mammadov, ziyarette gazilerle sohbet etti.

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