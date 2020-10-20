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Azerbaycan için koşacaklar

ERZURUM HABERLERİ  | 20.10.2020 13:20 | Son Güncelleme

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu’nun ortaklaşa düzenledikleri ‘İki Devlet Tek Yürek’ sloganıyla Azerbaycan’a destek için koşu düzenleyecekler.Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu, Azerbaycan için destek koşusu düzenliyor.

Azerbaycan için koşacaklar

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu’nun ortaklaşa düzenledikleri ‘İki Devlet Tek Yürek’ sloganıyla Azerbaycan’a destek için koşu düzenleyecekler.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu, Azerbaycan için destek koşusu düzenliyor. ‘İki Devlet Tek Millet’ sloganıyla yola çıkan GSİM ve Master atletler dostluk koşusunda atletizm severleri buluşturuyor. Yarın saat 10:00’da Çifte Minareli Medrese önünde başlayacak olan koşu Yakutiye Kent Meydanı’nda sona erecek. Dağlık Karabağ’da işgalci Ermenistan’a karşı savaşan dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a destek olmak için anlamlı bir koşu düzenleyeceklerini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın haklı davasında yanında olduğumuzu göstermek için DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu ile birlikte 21 Ekim Çarşamba günü saat 10:00’da dostluk koşusu düzenleyeceğiz” dedi.
Aynı zamanda Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı olan DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu Sporcusu Fatih Tüzemen de, Azerbaycan’a destek için atletizm severleri koşuya davet etti. Bu arada yarınki koşuda katılımcılara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtılacak.
Koşuda ayrıca 9 metre uzunluğunda, 6 metre eninde dev Türk ve Azerbaycan bayrağı da açılacak.

Azerbaycan için koşacaklar

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