YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Azerbaycan Kültür Derneği 20 Ocak katliamını unutmadı

Azerbaycan Kültür Derneği 20 Ocak katliamını unutmadı

20.01.2021 09:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Azerbaycan Kültür Derneği 20 Ocak katliamını unutmadı

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba 20 Ocak 1990 günü bağımsızlık için Bakü’de meydanlara çıkan Azerbaycan Türklerinin Moskova yönetimi tarafından topla tüfekle katledilişini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.Tarihe ‘Kara Ocak’ (Yanvar), ‘Kara Cumartesi’ ve ’20 Ocak Faciası’ olarak geçen Azerbaycan Türklerinin Sovyetler Birliğinden ayrılmak için başlattıkları mücadele Bakü’deki Azatlık Meydanında Sovyet askerleri tarafından şehit edilen 143 kişi Manisa’nın Turgutlu ilçesinde anıldı.Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba, Sovyetler Birliğinin dağılma sürecinde Ebulfez Elçibey önderliğinde başlatılan bağımsızlık hareketini bastırmak için Bakü’ye giren Sovyet askerleri tarafından gerçekleştirilen 20 Ocak ‘Yanvar’ katliamını unutmadıklarını ve asla unutturmayacaklarını söyledi.

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba 20 Ocak 1990 günü bağımsızlık için Bakü’de meydanlara çıkan Azerbaycan Türklerinin Moskova yönetimi tarafından topla tüfekle katledilişini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.
Tarihe ‘Kara Ocak’ (Yanvar), ‘Kara Cumartesi’ ve ’20 Ocak Faciası’ olarak geçen Azerbaycan Türklerinin Sovyetler Birliğinden ayrılmak için başlattıkları mücadele Bakü’deki Azatlık Meydanında Sovyet askerleri tarafından şehit edilen 143 kişi Manisa’nın Turgutlu ilçesinde anıldı.
Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba, Sovyetler Birliğinin dağılma sürecinde Ebulfez Elçibey önderliğinde başlatılan bağımsızlık hareketini bastırmak için Bakü’ye giren Sovyet askerleri tarafından gerçekleştirilen 20 Ocak ‘Yanvar’ katliamını unutmadıklarını ve asla unutturmayacaklarını söyledi. Kağba yaptığı açıklama, “Sovyetler birliğinin dağılma sürecinde ekonomik ve siyasi sıkıntılar içinde olan SSCB Devlet Başkanı Gorbaçov yönetimi dağılımı istemiyor önlemek için de her türlü müdahaleyi göze alıyorlardı. Birlik içerisinde yer alan Ukrayna, Ermenistan gibi Hristiyan ülkeler bağımsızlıklarını ilan ediyor fakat Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan gibi Türk ve Müslüman ülkelerin bağımsızlıklarına sıcak bakılmıyordu. 1988 yılında Ermenistan’ın yıllardan beri ata toprağında olan Azerbaycan halkını sürgün etmesi ve onlara soykırım uygulamasına sessiz ve seyirci kalan Sovyet Rusya ve onların Bakü’deki kukla yöneticilerine karşı Azerbaycan’ın Halk Cephesi Lideri Ebulfez Elçibey önderliğinde milyonlarca kalabalık Bakü’nün Azatlık Meydanında protestolar yapıyordu. Azerbaycan’ın muhaceratta milli kuruluşları olan ‘Azerbaycan Milli Merkezi’ ve ‘Azerbaycan Kültür Derneği’ olayları yakından takip ediyordu ve Azerbaycan Kültür Derneği günde yüzlerce kişinin akına uğruyor ve Türk dışişlerine bilgiler aktarılıyordu. Moskova yönetimi olayların önünü alacağına 20 Ocak 1990 günü savunmasız insanların üstüne tankla tüfeklerle saldırı gerçekleştirdi. 27 Ocak 1920’de Azerbaycan Cumhuriyetinin bağımsızlığına son veren Rusya, aradan 70 yıl sonra Azatlık Meydanında yükselen özgürlük nidalarına topla tüfekle karşılık verdi. Bakü’ye girerek savunmasız halkı sivilleri hedef gözetmeden katletti. Yapılan katliamın duyulmaması için de televizyon ve radyo vericileri havaya uçurulmuş elektrikler kesilmiştir. Sovyet Rusya’nın yaptıkları ülkemizde tepkiyle karşılanmış ülkenin her bir köşesinde protestolar olmuştur. Türkiye Azerbaycan kardeşliği sergilenmiştir. 1949 yılında kurulmuş ve 1990 yılı Rusların yaptığı hain saldırıların şahidi olan ve o günleri nefretle kınayan Azerbaycan Kültür Derneğinin içinde büyümüş bir nefer olarak dünyanın neresinde ezilen bir Türk varsa bizler yanındayız diyorum. Rusların yaptığı 20 Ocak katliamını Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Yönetim Kurulu adına nefretle kınıyor ve o gün şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

Manisa Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:52
Sabah
08:18
Öğle
13:26
İkindi
16:02
Akşam
18:25
Yatsı
19:46

Manisa Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Ada Eczanesi
Merkez
Çınarlı Eczanesi
Merkez
Duru Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Aksu Eczanesi
Turgutlu
Turgutlu Eczanesi
Turgutlu
Cansu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Kula Rehabilitasyon Merkezi’nde aşılama çalışması başladı

Kula Rehabilitasyon Merkezi’nde aşılama çalışması başladı

Turgutlu OSB Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Turgutlu OSB Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Manisa’da üreticilere yüzde 75 hibeli fidan desteği

Manisa’da üreticilere yüzde 75 hibeli fidan desteği

MASKİ Demirci’ye 42 milyon TL yatırım yaptı

MASKİ Demirci’ye 42 milyon TL yatırım yaptı

Tarım arazileri taşkınlardan korunuyor

Tarım arazileri taşkınlardan korunuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.