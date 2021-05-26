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Azerbaycan Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

26.05.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Azerbaycan Milli Takımı, yarın Türkiye ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını tamamladı.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde teknik direktör Gianni de Biasi yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Azerbaycan takımı, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalıştı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ikinci bölümde ise maçın teknik ve taktik provasının yapıldığı öğrenildi.

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