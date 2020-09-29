Azerbaycan ordusuna katılmak için gönüllü oldular

Isparta’da sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Kudüs Platformu üyeleri, Azerbaycan ordusunda gönüllü asker olabilmek için dilekçe imzaladılar.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarının ardından Isparta’da sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Kudüs Platformu üyeleri gönüllü askerlik için harekete geçti. Bu kapsamda Azerbaycan ordusuna katılmak için dün başlatılan imza kampanyasına bir günde 50 kişi başvuru yaptı. Başvurular tamamlandıktan sonra imzalanan dilekçeler Azerbaycan Ankara Konsolosluğu’na gönderilecek.

“Gönüllü olarak Azerbaycan ordusuna katılmak istiyoruz”

Kudüs Platformu adına konuşan Evren Durmuş, Azerbaycan’ın 1988 yılından bu yana Ermenistan’ın hukuksuz tavırlarıyla işgal altında olduğunu belirterek, bu duruma son verilmesi gerektiğini ifade etti. Durmuş, “Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkıyken maalesef Ermenistan orayı hukuksuz bir şekilde işgal etmektedir. Biz de bu durumu gördükten sonra Ispartalı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Kudüs Platformu olarak Türkiye’nin sesi bir şekilde Azerbaycan konsolosluğuna gönderilmek üzere gönüllü askerlik talebinde bulunduk. Bu talebin öncülüğünde iki devletin tek millet, tek ordu ile yaşadığını tüm dünyanın görmesini istiyoruz. Ermenistan’ın yaptığı Türk milletinin dirilişini ve yükselişinin önüne geçmek için yapılan bir plandı. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde bütün platformlarda Türk milletinin Azeri kardeşlerinin yanında olduğunu göstermek istiyoruz. Bunu sadece dilekçe olarak değil, fiiliyata dökerek, Azerbaycan ordusuna katılmak istiyoruz” dedi.