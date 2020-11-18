Azerbaycan’a asker gönderilmesi memnunlukla karşılandı

Iğdır’da Azerbaycan’a Türk askerinin gönderilmesi vatandaşlar tarafından memnunlukla karşılandı.

Türk askerinin Azerbaycan’a gönderilmesine ilişkin tezkerenin meclisten geçmesi Iğdır’da memnunlukla karşılandı.

Iğdır Azerbaycan Evi derneği Başkanı Serdar Ünsal," Atatürk’ün dediği gibi Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir." " diyerek Azerbaycan’ın haklı davasına ilk günden bu yana Türkiye olarak güçlü destek verdik. Azerbaycan demek Türkiye demek, Türkiye demek Azerbaycan demektir. Bir bedende iki canız. Dün de Azerbaycan’ın yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da yanında olacağız. İki Türk devletinin gücü birleşince her sıkıntı halledilir. Ermenilere de gereken ders verilmiştir. Topraklar azad olmuştur. Başta şehitlerimiz olmak üzere Atatürk’ün, Mehmet Emin Resülzade’nin, Elçibey’in ve Haydar Aliyev’in ruhları şad olmuştur. Türk ordusunun Azerbaycan’da olması bizleri mutlu etmiştir. Yaşasın Azerbaycan Türkiye" dedi.

Vatandaşlar, “Bizler iki devlet tek milletiz. Türk askerinin orada olması şart Azerbaycan’da Türk askerinin görev yapması kadar güzel bir şey olamaz. Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarılmasından sonra bölgeye istikrar gelecektir. Dağlık Karabağ bölgesinde Türk, Rus askerlerinin görev yapması bölgenin huzurunu sağlayacaktır. Türk askerinin orada olması barışın kalıcı olması demektir. Türk askerinin orada olması kardeşlerimize bir destektir. Türkiye güçlü bir devlettir. Bölgenin ekonomik istikrara kavuşması için Türk askerinin orada olması lazımdır. Çünkü barışı sağlayacaktır. İstikrarı sağlayacaktır. Bu karardan dolayı çok memnunuz” dediler.

Iğdır da ikamet eden İtibar Memetov isimli Azerbaycan vatandaşı da, “Türk askerinin bölgede olması herkesi sevindirmiştir. Türk askerine kurban olayım. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, Recep Tayip Erdoğan’a Hulusi Akar’a teşekkür ederim” dedi.

