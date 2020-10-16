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Azerbaycan’a destek için yürüdüler

ERZURUM HABERLERİ  | 16.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Erzurum AK Parti Gençlik Kolları üyeleri Ermenistan’ın saldırılarını protesto ve Azerbaycan’a destek için yürüyüş düzenledi.Havuzbaşı Kent Meydanında toplanan bir grup ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla yürüyüş düzenledi.

Erzurum AK Parti Gençlik Kolları üyeleri Ermenistan’ın saldırılarını protesto ve Azerbaycan’a destek için yürüyüş düzenledi.
Havuzbaşı Kent Meydanında toplanan bir grup ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. Atlarıyla meydana gelen vatandaşlar ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleri "Karabağ bizimdir bizim olacak", "Katil Ermeni, Karabağ’dan defol", sloganları atarak Çifte Minareli Medrese ’ye kadar yürüdüler.
Yürüyüş sonunda açıklamalarda bulunan Erzurum Yakutiye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Resul Parlak, Geçtiğimiz günlerde yaşanan sivil yerleşim alanlarına yapılan saldırılar sadece Yukarı Karabağlar hattında değil, doğrudan iki devlet arasında ki sınırlarda ve ağır silahlarla gerçekleşmektedir. Bağımsızlık mücadelesinde kendi öz vatanını, topraklarını savunan Azerbaycan ordusu ve halkının haklı ve gururlu mücadelesi sanki işgal de bulunan ve haydutluk eden Ermenistan değilmiş de, işgale uğramış topraklarını geri kurtarmak için mücadele eden Azerbaycan devletiymiş gibi izlenim vermek, algı oluşturmak isteyen uluslararası toplumu da vicdanlı ve adil olmaya davet ediyoruz. Ermenistan’ın yaptığı bu kabul edilemez hadsiz tahrip karlığının ve yıllardır süregelen bu acımasız zulmün karşısında duruyor, onları kınıyoruz. Aynı şekilde Azerbaycan devletinin ve halkının yanında olduğumuzu bütün dünyaya dadaşlar diyarı Erzurum’dan haykırıyoruz” şeklinde konuştu.

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