YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Azerbaycan’da Bir İlk Şair Çarboğa İle Yaşandı

Azerbaycan’da Bir İlk Şair Çarboğa İle Yaşandı

SİVAS HABERLERİ  | 20.06.2020 15:30 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin köklü kurumlarından Ataürk Merkezi ilk kez Türkiye’den bir şairin kitabını yayımladı.Türk Dünyası’ndan birçok edebi şahsiyeti Türkiye Türkçesine kazandırarak ortak Türk edebiyatının oluşmasına katkı sağlayan Kenan Çarboğa’nın “Turan Aşkı” isimli şiir kitabı Bakü’de yayımlandı.

Azerbaycan’da Bir İlk Şair Çarboğa İle Yaşandı

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin köklü kurumlarından Ataürk Merkezi ilk kez Türkiye’den bir şairin kitabını yayımladı.
Türk Dünyası’ndan birçok edebi şahsiyeti Türkiye Türkçesine kazandırarak ortak Türk edebiyatının oluşmasına katkı sağlayan Kenan Çarboğa’nın “Turan Aşkı” isimli şiir kitabı Bakü’de yayımlandı. Kitabın danışmanlığını Azerbaycan Atatürk Merkzi Başkanı ve Milletvekili Ord. Prof.Dr. Nizami Caferov, redaktörlüğünü ise Deyanet Osmanlı üstlendi. 164 sayfadan oluşan kitap, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü Azerbaycan-Asya Edebi İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bedirhan Ahmedli’nin “Çağımızın Turan Şairi” başlıklı sunuş yazısıyla başlıyor. Ahmedli yazısında Kenan Çarboğa’yı Ali Bey, Hüseyinzade, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Bey Ağaoğlu ve Yusuf Akçura gibi büyük Türk düşünür ve edebiyatçılarının devamı olarak gördüğünü belirterek şairin edebi derinliğinden ve geniş şiir coğrafyasından bahsediyor. Ayrıca kitap Türkiye Türkçesiyle yayımlanarak başka bir ilke de imza atmış oluyor. Konu hakkında konuşan Çarboğa: “Kitabın yayını hususunda titiz çalışmalarından dolayı Ord. Prof.Dr. Nizami Caferov ve Deyanet Osmanlı’ya çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan ve Türkiye’nin derin tarihî ve kültürel bağlarının daha güçlendirilmesi için bu tür çalışmaları çok kıymetli buluyorum. Ayrıca Türkiye Türkçesinin, Türk Dünyasının ortak iletişim dili olmasında bu tür çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Umarım bu çalışma birliğimizi ve dirliğimizi diri tutmamıza ve daha da kenetlenmemize vesile olur.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattıİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Sivas Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
03:02
Sabah
04:57
Öğle
12:39
İkindi
16:36
Akşam
20:10
Yatsı
21:57

Sivas Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Can Eczanesi
Merkez
Çarşı Eczanesi
Merkez
Koçak Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yedikleri bitkiden zehirlenen şahısların tedavileri devam ediyor

Yedikleri bitkiden zehirlenen şahısların tedavileri devam ediyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.