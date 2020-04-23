YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Azerbaycan'daki 185 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Azerbaycan'daki 185 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

ANKARA HABERLERİ  | 23.04.2020 16:06 | Son Güncelleme

Aralarında 3 bebeğin de bulunduğu Türk yolcular, otobüslerle, karantina sürecini geçirecekleri Zonguldak'taki yurda gönderildi - Yolculardan bazıları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı taşıdı

Azerbaycan'daki, aralarında 3 bebeğin de bulunduğu 185 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Azerbaycan'dan Türk vatandaşlarını getiren THY "Kilis" uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra bebek arabaları ve yolcuların valizleri uçaktan indirildi.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti. Bu sırada bastonla yürüyen 59 yaşındaki Hanife Mandacı ile bazı erkek yolcuların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı taşıdığı görüldü.

Yolcular, karantina sürecini geçirecekleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Zonguldak'a gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan'daki 185 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getiri THY Zonguldak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Altındağ’dan Ankaralı çiftçilere destek

Altındağ’dan Ankaralı çiftçilere destek

Emekli astronot Don Thomas'tan, 23 Nisan mesajı

Emekli astronot Don Thomas'tan, 23 Nisan mesajı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Ankara Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:19
Sabah
05:52
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:42
Yatsı
21:08

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Sibel Ersoy Eczanesi
Cankaya
Altınkoru Eczanesi
Cankaya
Gülcan Eczanesi
Yenimahalle
Yeni Gizem Eczanesi
Yenimahalle
Ege Eczanesi
Mamak
Fatih Eczanesi
Mamak
Papatya Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Polatlı zabıtasından aracının lastiği patlayan vatandaşa yardım eli

Polatlı zabıtasından aracının lastiği patlayan vatandaşa yardım eli

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.