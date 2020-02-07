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Azerbaycan’daki kardeş okula anlamlı hediye

TOKAT HABERLERİ  | 07.02.2020 14:40 | Son Güncelleme

Tokat’ta Fen Lisesi öğrencileri etwinning projesi sayesinde kardeş okul oldukları Azerbaycan’daki arkadaşlarına Türk bayrağı hediye etti.Tokat Fen Lisesi “Değerler Eğitimi Anadolu” etwinning projesi kapsamında değerlerimizi yaptıkları etkinliklerle yaşatıyor.

Azerbaycan’daki kardeş okula anlamlı hediye

Tokat’ta Fen Lisesi öğrencileri etwinning projesi sayesinde kardeş okul oldukları Azerbaycan’daki arkadaşlarına Türk bayrağı hediye etti.
Tokat Fen Lisesi “Değerler Eğitimi Anadolu” etwinning projesi kapsamında değerlerimizi yaptıkları etkinliklerle yaşatıyor. Etkinliklerini yurt dışına da taşıyan öğrenciler aynı projede yer alan Azerbaycan Daskesen Maden Kasabası N. Nerimanov Okulu ile kardeş okul oldu. Azerbaycanlı öğrenciler ile tanışmak, onlarla dostluk bağlarını güçlendirmek isteyeni öğrencileri okul müdürü Mustafa Karaca’nın destekleriyle Tokat’tan Azerbaycan’a, Tokat’ı ve Türkiye’yi hatırlatacak hediyeler gönderdiler. Türk Bayrağını öperek teslim alan öğrenciler duygularını ve mutluluklarını Tokat’taki arkadaşları ile kendi sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Projeyi yürüten edebiyat öğretmeni Esen Yıldız ve projede yer alan öğrencilerin her ay farklı bir etkinlikle saygı, hoşgörü, sorumluluk, yardımseverlik, doğruluk, empati ve sevgi gibi değerlerimizle ilgili farkındalık oluşturduklarını, bu farkındalıklarla değerlerimizin canlı tutulmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Azerbaycan’daki kardeş okula anlamlı hediye

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İmsak
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Sabah
07:31
Öğle
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İkindi
15:39
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Tokat Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Cihan Eczanesi
Merkez
Soral Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Erbaa
50.Yıl Eczanesi
Niksar
Baklacıoğlu Eczanesi
Turhal
Senbil Eczanesi
Zile
Şifa Eczanesi
Almus
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