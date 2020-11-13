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Azerbaycan’ın zafer mutluluğunu paylaştılar

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.11.2020 11:23 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal ile birlikte Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ile bir araya gelerek, zaferin mutluluğunu paylaştılar.Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal ile birlikte, Karabağ’ın zaferini ilan etmesinin ardından Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar’ı Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evin’de ziyaret etti.

Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal ile birlikte Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ile bir araya gelerek, zaferin mutluluğunu paylaştılar.
Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal ile birlikte, Karabağ’ın zaferini ilan etmesinin ardından Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar’ı Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evin’de ziyaret etti. Yapılan ziyaret esnasında duygularını paylaşan Osman Yurt, “Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine, Türkiye ve Azerbaycan tek millet şuuruyla birbirine kenetlendi. Bu birlik ve beraberlik bilinciyle kardeş ülkemiz Azerbaycan, Ermenistan’a boyun eğmeyerek, Karabağ’ın zaferini ilan etti. Gururlu ve mutluyuz. İki ayrı devlet olarak görünüp, bilinsek de; aslında biz İki Ülke, Tek Milletiz. Zaferin kutlu olsun can Azerbaycan” dedi.
Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, “Türkiye ve Azerbaycan her zaman kardeş olarak, hilalin gölgesinde birleşmiştir. Azerbaycan’ın zaferini bizlere nasip eden Allaha şükürler olsun. Karabağ Azerbaycan’dır, Karabağ Türkiye’dir. Nazik ziyaretleriniz sebebiyle, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evin’de bulunan Soykırım Müzesi’ni gezdi, anı defterine yaşadığı zafer mutluluğunu not düşerek, Azerbaycan halkını kutladı.

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