Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Hem bilim ve eğitimde hem de nitelikli sağlık hizmeti sunumunda Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden olan Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesinde korona virüs (Covid-19) ile ilgili eğitim alan Azerbaycanlı hekimler ülkelerine döndü.

Dünyayı etkisi altına alan salgın dolayısıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde korona virüs eğitimi alan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabipler ülkelerine dönerek göreve başladı. Hastalıkla mücadele kapsamında Türkiye’de farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabiplere Ege Üniversitesinde eğitimler verildi. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan hekimler, tüm kişisel koruyucu ekipman ile araç ve gereçlerle Azerbaycan’a döndü. Azerbaycan’da sağlık personeline vaka yönetimi, hasta bakımı, enfeksiyon kontrolü, hastane organizasyonu hususlarında eğitimler vermeye başladılar. Uzaktan eğitim yolu ile eğitimlerine devam edecek olan Azerbaycanlı hekimler, tedavi süreçlerine de destek veriyor.

"Gerçek dost, zor zamanda belli olur"

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Türkiye’de farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabipler, üniversitemizde korona virüs eğitimi aldı. Bizler, iki ayrı devlet olsak da aynı milletin çocuklarıyız. Gerçek dost, zor zamanda belli olur. Her iki ülke bugüne kadar zor dönemlerde birbirleriyle dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmiştir. Bundan sonra aynı şekilde hareket edecektir. Çünkü biz bir aileyiz. Şundan eminim ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bu şekilde düşünüyorlar. Korona virüs salgını, inanıyorum ki dayanışmamızı daha da perçinleyecektir. Bu zorlu durumdan hem ülkemiz hem de Azerbaycan daha da güçlenerek çıkacaktır” dedi.