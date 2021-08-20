YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Azerbaycanlı gazeteciler Bozkurt'taki sel felaketini aktarmak için çalışıyorlar

Azerbaycanlı gazeteciler Bozkurt'taki sel felaketini aktarmak için çalışıyorlar

20.08.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Foto muhabiri Aziz Karimov: - "İster Azerbaycan'da ister Türkiye'de yaşayan vatandaşlar olarak acınız, acımız, kederiniz, kederimizdir. Onun için bu acıyı görüp buraya geldik"

RECEP BİLEK - CİHAN OKUR - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketini, Azerbaycan ve dünya kamuoyuna aktarmak için Bozkurt'a gelen Azerbaycanlı gazeteciler, çalışmalarını sürdürüyor.

Azerbaycan'da görev yapan Getty Images foto muhabiri Aziz Karimov ile Azerbaycan'da yayın yapan REAL TV'nin foto muhabiri Famil Mahmudbayli, felaketi aktarmak için üç gün önce Bozkurt'a geldi.

Sahada çalışmalarını sürdüren foto muhabirleri, çektikleri görselleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının selden sonra ilçede kurduğu Basın Merkezi'nden ülkelerine ve dünyaya servis ediyor.

Foto muhabiri Aziz Karimov, AA muhabirine, Bozkurt'a 3 gün önce gelerek çalışmaya başladıklarını söyledi.

Karabağ Savaşı'nda Türk gazetecilerin Azerbaycan'da çalıştığına işaret eden Karimov, "Buradaki acıları birlikte paylaşmaya, birlikte dünyaya ulaştırmak için geldik. Burada polislerle, arkadaşlarla çalışıyoruz. Bugün ve yarın burada olacağız. Azerbaycan'a döneceğiz. Türkiye'de yangılar ve selin olduğunu televizyondan duyduk. Yangınlara yetişemedik ama sel olunca planladık, gelmeyi kararlaştırdık. Burada insanlar, Azerbaycan'dan geldiğimizi söylediğimizde bize kapılarını açtılar." dedi.

Bozkurt'a gelirken nerede kalacaklarını düşündüklerini anlatan Karimov, şunları dile getirdi:

"Biz buraya gelirken ne yapacağız, nerede kalacağız diye düşünüyorduk. İlk geldiğimizde komiserler, diğer arkadaşlar hiçbir problem olmayacağını söyledi. Bizim çantalarımızı, malzemelerimizi özelde sakladılar. Bize, 'gidin çalışın, eşyalarınızı düşünmeyin' dediler. O günden bugüne kadar hiçbir problemimiz olmadı çok rahat çalıştık. İster Azerbaycan'da ister Türkiye'de yaşayan vatandaşlar olarak acınız, acımız, kederiniz, kederimizdir. Onun için bu acıyı görüp buraya geldik. İnsanlar burada ne yiyorsa biz de onu yiyoruz. Öyle otelde falan da lüks yerimiz yok. Biz şimdi arkadaşımla birlikte camide kalıyoruz. Yani bu problemi onlar nasıl hissediyorsa biz de öyle yaşıyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban yönetimindeki Afganistan'da CNN ekibine saldırı! Her şey canlı yayında yaşandıTaliban yönetimindeki Afganistan'da CNN ekibine saldırı! Her şey canlı yayında yaşandı
PARTNER13 milyon sevinci!13 milyon sevinci!
Medya-İş Genel Başkanı Ballı sel bölgesinde görev yapan gazetecileri ziyaret ettiMedya-İş Genel Başkanı Ballı sel bölgesinde görev yapan gazetecileri ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Bozkurt

Kastamonu Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:52
Öğle
12:53
İkindi
16:40
Akşam
19:45
Yatsı
21:14

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cuma

Kastamonu Eczanesi
Merkez
Özden Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sivasspor'un rakibi Kopenhag, Sivas'a geldi

Sivasspor'un rakibi Kopenhag, Sivas'a geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

GÜNCELLEME- Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kardeş bulundu

GÜNCELLEME- Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kardeş bulundu

Büyükşen çifti cinayetinde "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, hayatını kaybetti

Büyükşen çifti cinayetinde "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, hayatını kaybetti

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.