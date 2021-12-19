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Azerbaycanlı halk ozanı aşık Ali Asker, doğumunun 200. yıl dönümünde anıldı

19.12.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycanlı halk ozanı aşık Ali Asker, doğumunun 200. yıl dönümünde anıldı

Iğdır'da, Azerbaycan edebiyatının önemli temsilcilerinden olan aşık Ali Asker'in doğumunun 200. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliği Yaşatma Destekleme Derneğince Iğdır Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunun ardından Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Aşık edebiyatının Azerbaycan sahasındaki en önemli ozanlarından 1821 doğumlu Ali Asker'in anıldığı programın açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Ziya Zakir Acar, aşıklık geleneğinin asırlardır devam eden bir kültür mirası olduğunu söyledi.

Türk milletinin geleneğine bağlı olduğunu belirten Acar, şöyle konuştu:

"Kendine özgü geleneği ve icrası olan aşıklık geleneğinin en önemli niteliği, döneminin yaşayış ve hayata bakış tarzını, etik ve estetik değerlerini yansıtarak geniş halk kitlelerine hitap edebilmesidir. Aşıklık geleneği kültürümüzde mümtaz bir yere sahiptir. Bu gelenekle birlikte Türk milleti kültürel değerlerini, sosyal yapısını ve yaşadığı hadiselerini günümüze yansıtma imkanını bulmuştur. Burada söz mülkünün sultanı olan sanatçılar içinde çağlara damgasını vuran simalar vardır, bunlardan birisi de aşık Ali Asker'dir."

Dünya Söz Akademisi Yazarları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hayrettin İvgin ve torunu Hatayi Elesger'in sunum yaptığı program, yazar Songül Dündar'ın okuduğu şiirlerle devam etti.

Etkinlikte aşıklar Selahattin Dündar ve Günay Yıldız ile Azerbaycanlı halk ozanı aşık Ramin Karaev performans sergiledi.

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