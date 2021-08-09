YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Azerbaycanlı iş ve bilim insanlarından Manavgat'taki yangından zarar görenlere yardım

Azerbaycanlı iş ve bilim insanlarından Manavgat'taki yangından zarar görenlere yardım

09.08.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycanlı iş ve bilim insanlarından Manavgat'taki yangından zarar görenlere yardım

Türkiye Mezunu Azerbaycanlı İş ve Bilim İnsanları Platformu, Manavgat'taki orman yangınının ardından yaraların sarılmasına destek amacıyla 100 bin liralık yardımda bulundu.

Platform, Türkiye'de yaşanan orman yangınları dolayısıyla yardım kampanyası başlattı.

Platform üyelerince toplanan 100 bin liralık yardım, Antalya Valiliği Orman Yangını Yardım Hesabı'na yatırıldı.

Manavgat'taki Afet Yönetim Merkezinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret eden platform üyeleri, yangın ve yardımlarla ilgili bilgi aldı.

Platform adına Vügar Novruzoğlu, Yazıcı'ya, bankaya yatırdıkları paranın dekontunu teslim etti.

Yazıcı, kardeş ülke Azerbaycan'ın orman yangınlarıyla mücadeleye büyük destek verdiğini söyledi.

Novruzoğlu da platform adına 10 bin ağaçlık hatıra ormanı oluşturmayı planladıklarını belirterek, "İki devlet tek millet anlayışıyla her şartta kardeş ülke Türkiye'nin yanındayız." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzayda bir ilk! Soyuz, Dragon'u yendiUzayda bir ilk! Soyuz, Dragon'u yendi
PARTNERKarabiberim'in esmer bombası sonunda isyan ettiKarabiberim'in esmer bombası sonunda isyan etti
Antalya'da yağmur sevinciAntalya'da yağmur sevinci
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat Azerbaycan

Antalya Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:31
Sabah
06:02
Öğle
13:08
İkindi
16:54
Akşam
20:04
Yatsı
21:28

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Cemre Eczanesi
Muratpasa
Doruk Eczanesi
Muratpasa
Murat Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
Şehir Eczanesi
Muratpasa
Tuğba Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da yağmur sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.