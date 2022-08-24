YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Azerbaycanlılar Karabağ Zaferi'ndeki gururu Malazgirt'te de yaşıyor

Azerbaycanlılar Karabağ Zaferi'ndeki gururu Malazgirt'te de yaşıyor

24.08.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'dan Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen, aralarında devlet sanatçılarının da bulunduğu heyet, Sultan Alparslan Otağı'nın bulunduğu millet bahçesinde yapılan kutlamalara katılarak Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü coşkusuna ortak oluyor - Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev: - "İşgal altındaki topraklarımızı kurtardık. Bu zaferlerin keyfini yaşıyoruz. Aynı ruh burada da hala var. Hem Malazgirt hem de Karabağ ruhu bizi yeni zaferlere götürecek"

BİTLİS (AA) - MESUT VAROL - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıldönümü etkinliklerine katılan Azerbaycanlılar, Sultan Alparslan Otağı'nın da bulunduğu millet bahçesinde zaferin gururunu yaşıyor.

Çarho mevkisinde Türk bayraklarıyla donatılan Ahlat Millet Bahçesi, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Kutlamalar için birçok ilin yanı sıra Azerbaycan'dan gelenler de kendileri için oluşturulan çadırda, düşman işgalinden kurtarılan Karabağ ve Şuşa şehirlerindeki askeri başarıları fotoğraflarla ziyaretçilere anlatıyor.

Azerbaycan kültürünü tanıttıkları alanda Karabağ ve Şuşa şehirlerinin düşman işgalinden kurtarılmasının sevincini yeniden yaşayan Azerbaycanlılar, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'yle de aynı şekilde gururlanıyor.

Çadırı ziyaret eden vatandaşlar da Karabağ ve Şuşa'da kazanılan zafere ilişkin fotoğrafları inceliyor, görevlilerden bilgi alıyor.

- "Hem Malazgirt hem de Karabağ ruhu bizi yeni zaferlere götürecek"

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, AA muhabirine, Türk dünyasının tarih boyunca Malazgirt Zaferi ile övündüğü söyledi.

Ahlat'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Guliyev, "Türk dünyasının zaferlerinin başlangıcı Malazgirt Zaferi'dir. Tarihimizin zaferlerle yazılmaya başladığı gündür. Yaklaşık iki yıl önce Azerbaycan Türk dünyası gelecekte de devamı gelecek zaferler yaşadı. Azerbaycan toprakları yaklaşık 30 yıl işgal altında kaldı. Dünya buna göz yumdu, çifte standartlar yaşadı. Birlik berberliğimizle buna son verdik." dedi.

Dağıtılmış bir coğrafyayı yeniden dirilttiklerini vurgulayan Guliyev, şunları kaydetti:

"İşgal altındaki topalaklarımızı kurtardık. Bu zaferlerin keyfini yaşıyoruz. Aynı ruh burada da hala var. Hem Malazgirt hem de Karabağ ruhu bizi yeni zaferlere götürecek. Gelecekte de sadece savaş meydanlarında değil, sağlık, bilim, kültür anlamında da büyük zaferlere imza atacağız. Bugün burada hem zaferimizi hem de kültürümüzü anlatıyoruz. 10 kişilik ekiple geldik. Zaferde kazandığımız topraklarımızın fotoğraflarını sergiliyoruz. Şuşa'nın kurtarılması, Malazgirt Zaferi, Karabağ'ın işgalden kurtarılması aynı ruhla başımızın üstünde birleşmiş. Bu ruhu sadece Azerbaycan değil tüm Türk dünyası yaşamakta. Biz Türkiye ile birlik ve beraberlik içinde, manevi desteği alarak savaşı kazandık. Bu manevi destek aslında Malazgirt'ten geliyor. Çadırımızı ziyaret eden herkes bizi kardeş biliyor. Çok güzel bir ilgi var."

Etkinlik alanında düzenlenen konserde türkülerini seslendiren Azerbaycan Devlet Sanatçısı Aygün Akbaba da "Ata yurdu, kardeş ülke Türkiye'de olmak çok güzel bir duygu. Malazgirt Zaferi hepimizin kalbinde geniş yer bulmuş. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Onların sayesinde bu zaferlerimizi kutluyoruz. 30 yıl düşman işgalinde olan topraklarımızı aldık. İnşallah Karabağ'ı tamamen düşmandan kurtaracağız. İki günüdür çadırımızda sesimizi, medeniyetimizi, tarihimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Malazgirt Zaferi'ni bu atmosferde kutlamak çok güzel bir duygu." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Ahlat'ta konser verdiAzerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Ahlat'ta konser verdi
Siirt'te devletten hibe desteği alan genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldıSiirt'te devletten hibe desteği alan genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı
Adanaspor'dan eski kalecisi Goran Karacic ile ilgili açıklama:Adanaspor'dan eski kalecisi Goran Karacic ile ilgili açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Ahlat Azerbaycan karabağ zaferi

Bitlis Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:58
Sabah
05:27
Öğle
12:19
İkindi
16:02
Akşam
19:02
Yatsı
20:24
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Enfeksiyondan korur, tıkalı burnu açar dahası da var! Ayda 3 kez...

Enfeksiyondan korur, tıkalı burnu açar dahası da var! Ayda 3 kez...

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.