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Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 28.05.2020 09:33 | Son Güncelleme

Azerbaycan’da magazin basını ve sosyal medyanın gözde çifti Elmira-Tural Namazova çifti, ikinci bebek için gün sayıyor.Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Azerbeycan’da medya platformlarında hatırı sayılır oranda takipçi kitlesi olan ve ülke magazin basınının da yoğun ilgi gösterdiği popüler çift, ikinci bebeklerine 1 ay sonra kavuşmayı beklediklerini açıkladı.Namazova çifti, evlerinin duvarına boya fırçası ile "a boy" yazarak bebeğin cinsiyetini açıkladı.Tural Namazova, ikinci bebek müjdesini aldıktan sonra malikanesinin havuzunu kırmızı güller ile kaplamış, evlilik yıldönümünde de 10 bin balonla sürpriz yaparak eşinin ayaklarını adeta yerden kesmişti.Kardeş ülkenin gözde çifti, mutlu yaşamlarına katılacak ikinci bebeğin heyecan ve coşkusunu yaptıkları çeşitli etkinliklerle her gün sevenleriyle paylaşıyor.

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Azerbaycan’da magazin basını ve sosyal medyanın gözde çifti Elmira-Tural Namazova çifti, ikinci bebek için gün sayıyor.
Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Azerbeycan’da medya platformlarında hatırı sayılır oranda takipçi kitlesi olan ve ülke magazin basınının da yoğun ilgi gösterdiği popüler çift, ikinci bebeklerine 1 ay sonra kavuşmayı beklediklerini açıkladı.
Namazova çifti, evlerinin duvarına boya fırçası ile "a boy" yazarak bebeğin cinsiyetini açıkladı.
Tural Namazova, ikinci bebek müjdesini aldıktan sonra malikanesinin havuzunu kırmızı güller ile kaplamış, evlilik yıldönümünde de 10 bin balonla sürpriz yaparak eşinin ayaklarını adeta yerden kesmişti.
Kardeş ülkenin gözde çifti, mutlu yaşamlarına katılacak ikinci bebeğin heyecan ve coşkusunu yaptıkları çeşitli etkinliklerle her gün sevenleriyle paylaşıyor.

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

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Osmaniye Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:30
Sabah
05:11
Öğle
12:37
İkindi
16:28
Akşam
19:53
Yatsı
21:27

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Güler Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Yalçınlar Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Kadirli
Büyükmert Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Konuk Eczanesi
Bahce
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