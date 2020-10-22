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Azerin ve Kıraç Gölbaşı’nda 29 Ekim coşkusu yaşatacak

ANKARA HABERLERİ  | 22.10.2020 14:56 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu düzenleyeceği arabalı açık hava konseri ile yaşatacak.Azerin ve Kıraç’ın sahne alacağı konser, 29 Ekim saat 21.00’de 15 Temmuz Şehitler Anıtı karşısında gerçekleşecek.

Azerin ve Kıraç Gölbaşı’nda 29 Ekim coşkusu yaşatacak

Gölbaşı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu düzenleyeceği arabalı açık hava konseri ile yaşatacak.
Azerin ve Kıraç’ın sahne alacağı konser, 29 Ekim saat 21.00’de 15 Temmuz Şehitler Anıtı karşısında gerçekleşecek. Bu özel coşkuyu hep birlikte yaşamak için vatandaşlara çağrıda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Arabalı sinema gösterimimiz Ankaralı vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gördü. Bizde bu ilgi sonrası neden Ankara’da bir ilke imza atarak arabalı konser yapmayalım diyerek Cumhuriyet Bayramımızın coşkusunu mesafeli de olsak yaşatmak istedik. Gölbaşı Belediyesi olarak gerçekleştireceğimiz arabalı konserimize bütün halkımız davetlidir” dedi.
Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gün boyu etkinliklerin devam edeceğinin de müjdesini veren Şimşek, “Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) katkıları ile Cumhuriyet coşkusu yaşatacağız. 09.30‘da Gölbaşı’ndan başlayarak bayraklar ve marşlar eşliğinde hareket edecek olan kortej, görsel bir şölen sunacak” açıklamasında bulundu.

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