YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Aziz Behich: "Emeklerimiz heba edilmesin"

Aziz Behich: "Emeklerimiz heba edilmesin"

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.12.2020 09:09 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserisporlu Aziz Behich, hakem hatalarından ötürü emeklerinin heba olduğunu söyledi.Kayseri’de oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Konyaspor maçı sonrasında açıklama yapan Aziz Behich, kazanmak adına ellerinden geleni yaptıklarını ancak sonuca gidemediklerini söyledi.Aziz Behich, "Konyaspor karşısında kazanmayı çok istedik.

Aziz Behich: "Emeklerimiz heba edilmesin"

Hes Kablo Kayserisporlu Aziz Behich, hakem hatalarından ötürü emeklerinin heba olduğunu söyledi.
Kayseri’de oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Konyaspor maçı sonrasında açıklama yapan Aziz Behich, kazanmak adına ellerinden geleni yaptıklarını ancak sonuca gidemediklerini söyledi.
Aziz Behich, "Konyaspor karşısında kazanmayı çok istedik. Pozisyonlar bulduk. Golü de bulduk. Sonrasında yine pozisyonlarımız vardı. Sadece 1 tane atamadık. Ama şunu söylemek istiyorum ki, hakem hataları yine maçın önüne geçti. Geçen hafta da aynı senaryoyu yaşadık. Emek veriyoruz. Emeklerimiz heba edilmesin. Hakemler daha dikkatli olmalı" açıklaması yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım' 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım'
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:19
Sabah
07:47
Öğle
12:43
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:52

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şafak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.