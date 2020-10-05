Aziz Behich lisansı çıktı

Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Aziz Eraltay (Behich) lisansını çıkardı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da bugün sona erecek olan transfer dönemi öncesi anlaşmaya vardığı isimlerin lisansını çıkarmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar İstanbul ekibi Medipol Başakşehir’den 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil ettiği sol bek oyuncusu Aziz Eraltay (Behich) lisansını çıkartarak bir transferi daha gerçekleştirmiş oldu. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, bugün gün içerisinde Portekizli Manuel Fernandes ve Denis Alibec’in lisanslarını çıkartacak.

