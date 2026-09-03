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Ezgi Eyüboğlu'ndan siyah bikinisiyle poz verdi: Soru yağmuruna tutuldu

Bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih eden ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu yaz tatilinden paylaştığı peş peşe karelerle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu ekrana dönüp dönmeyeceğine ilişkin çok sayıda yorum aldı.

Ezgi Eyüboğlu'ndan siyah bikinisiyle poz verdi: Soru yağmuruna tutuldu
Sariye Nur Dönmez

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu tatilinden yeni kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Yaz sezonunun son günlerini değerlendiren Eyüboğlu, önce siyah bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozu ardından, yat tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Yaz mevsiminin sona ermesine sayılı günler kala ünlü isimlerin tatil paylaşımları hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Ezgi Eyüboğlu da tatilinden çekilen karelerle düşman çatlattı.

Ezgi Eyüboğlu ndan siyah bikinisiyle poz verdi: Soru yağmuruna tutuldu 1

SİYAH BİKİNİSİYLE AYNANIN KARŞISINA GEÇTİ

Eyüboğlu Instagram hikayesinde ayna karşısında çektiği bikinili fotoğrafına yer verdi. Siyah bikini tercih eden ünlü oyuncunun fit görünümü dikkat çekti. Peş peşe gelen paylaşımların altına oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili yorumlar da yapıldı.

Ezgi Eyüboğlu ndan siyah bikinisiyle poz verdi: Soru yağmuruna tutuldu 2

Ünlü oyuncu daha sonra yatta çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Eyüboğlu’nun yat tatili de çok sayıda beğeni aldı.

Ezgi Eyüboğlu ndan siyah bikinisiyle poz verdi: Soru yağmuruna tutuldu 3

Uzun süredir ekranlarda yeni bir projede yer almamayı tercih eden Ezgi Eyüboğlu’nun hayranları oyuncunun fit görüntüsünü yorum yağmuruna tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Eyüboğlu
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