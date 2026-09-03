Ezgi Eyüboğlu'ndan siyah bikinisiyle poz verdi: Soru yağmuruna tutuldu

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu tatilinden yeni kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Yaz sezonunun son günlerini değerlendiren Eyüboğlu, önce siyah bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozu ardından, yat tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Yaz mevsiminin sona ermesine sayılı günler kala ünlü isimlerin tatil paylaşımları hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Ezgi Eyüboğlu da tatilinden çekilen karelerle düşman çatlattı.

SİYAH BİKİNİSİYLE AYNANIN KARŞISINA GEÇTİ

Eyüboğlu Instagram hikayesinde ayna karşısında çektiği bikinili fotoğrafına yer verdi. Siyah bikini tercih eden ünlü oyuncunun fit görünümü dikkat çekti. Peş peşe gelen paylaşımların altına oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili yorumlar da yapıldı.

Ünlü oyuncu daha sonra yatta çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Eyüboğlu’nun yat tatili de çok sayıda beğeni aldı.

Uzun süredir ekranlarda yeni bir projede yer almamayı tercih eden Ezgi Eyüboğlu’nun hayranları oyuncunun fit görüntüsünü yorum yağmuruna tuttu.