Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Fenerbahçe, dev organizasyon öncesinde kadrosunu resmi olarak duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde önemli eksikler ve sürpriz hamleler göze çarptı.

MİMOVIC SÜRPRİZİ, 4 İSİM LİSTE DIŞI

Fenerbahçe'nin açıkladığı listede en çok konuşulan detay, genç futbolcu Ognjen Mimovic'in kadroya dahil edilmesi oldu. Buna karşın sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş Devler Ligi kadrosunda yer almadı. Ayrıca takımdan ayrılmaları gündemde olan stoperler Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao da liste dışı bırakılan diğer isimler oldu.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLANAN KADROSU

Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok.

Savunma: Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercan.

Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante.

Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Masson Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene.