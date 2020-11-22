YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Aziz Duran’ın cenaze namazı Yorgalar Mezarlığında kılınacak

Aziz Duran’ın cenaze namazı Yorgalar Mezarlığında kılınacak

SAKARYA HABERLERİ  | 22.11.2020 18:18 | Son Güncelleme

Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sakarya Büyükşehir Belediyesinin eski başkanlarından Aziz Duran’ın cenazesi, Adapazarı Yorgalar Mezarlığında saat 11.30’da kılınacak cenaze namazı sonrasında Emirdağ Mezarlığına defnedilecek.Sakarya Büyükşehir Belediyesinin eski başkanlarından Aziz Duran geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandı.

Aziz Duran’ın cenaze namazı Yorgalar Mezarlığında kılınacak

Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sakarya Büyükşehir Belediyesinin eski başkanlarından Aziz Duran’ın cenazesi, Adapazarı Yorgalar Mezarlığında saat 11.30’da kılınacak cenaze namazı sonrasında Emirdağ Mezarlığına defnedilecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin eski başkanlarından Aziz Duran geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandı. İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görmekte olan ve durumu ağırlaşan Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Duran’ın ailesi, yoğunluk olma ihtimaline karşı cenazenin saat 11.30’da Adapazarı Yorgalar Mezarlığında kılınması kararını aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kılınacak cenaze namazı sonrasında Aziz Duran’ın cenazesi Adapazarı ilçesinde bulunan Emirdağ Mezarlığına defnedilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kediyi kesip yemeye götürürken yakalandıKediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazar

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:49
İkindi
15:20
Akşam
17:42
Yatsı
19:06

Sakarya Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazar

Cömert Eczanesi
Adapazari
Demet Eczanesi
Yenikent
Kutluhan Eczanesi
Adapazari
Şeyma Eczanesi
Adapazari
Zuhal Eczanesi
Adapazari
Çağlayan Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.