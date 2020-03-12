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Aziz Nesin Kabare oyunu seyirciyle buluştu

ANKARA HABERLERİ  | 12.03.2020 12:23 | Son Güncelleme

Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun "Aziz Nesin Kabare" adlı oyunu Çankaya’da tiyatroseverlerle buluştu.Çankaya Belediyesi, Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun "Aziz Nesin Kabare" adlı oyununu tiyatroseverlerle buluştu.

Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun "Aziz Nesin Kabare" adlı oyunu Çankaya’da tiyatroseverlerle buluştu.
Çankaya Belediyesi, Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun "Aziz Nesin Kabare" adlı oyununu tiyatroseverlerle buluştu. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki gösteri Çankayalılardan tam not aldı.
Aziz Nesin’in bakış açısıyla günümüz olaylarının sahnelendiği oyunda Levent Üzümcü, Cengiz Toraman, Ali Hakan Beşen ve Mehmet Küçükgünaydın izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Sanatçıların dakikalarca alkışlandığı oyun sonrası Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, oyunculara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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