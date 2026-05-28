Aziz Yıldırım cephesinden Vincenzo Montella hamlesi

Fenerbahçe camiası, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurula tamamen kilitlenmiş durumda. Başkanlık koltuğu için yarışacak olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör ve futbolcu transferi konusundaki çalışmaları sürüyor.

HEDEF MONTELLA!

Aziz Yıldırım, teknik direktörünü seçimin kazanması halinde duyuracağını söylemişti. Yıldırım tarafında kulislerde Aykut Kocaman'ın adı geçerken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Aziz Yıldırım, teknik direktör gündemine A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’yı aldı.



Yıldırım cephesinin, Dünya Kupası sonrası için Montella ile görüşme gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam ikna edilebilirse, listedeki en güçlü adaylardan biri olacak.