Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkanlığı sinyali: "15-20 seneye bakarız"

Olağan seçimli genel kurula kilitlenen ve tarihi günlerinden birini yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'de, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçim kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Babasının seçim çalışmaları boyunca yanından ayrılmayan ve taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaz Yıldırım, kendisine yöneltilen sürpriz bir soruya verdiği yanıtla gündeme oturdu.

Seçim gezileri sırasında kameralara yansıyan samimi bir diyalog, sarı-lacivertli camiada tebessümle karşılandı. Bir taraftarın kendisine yönelttiği, "İleride Fenerbahçe’nin kadın başkanı olacak mısınız?" sorusunu yanıtsız bırakmayan Yaz Yıldırım, bu fikre kapıları açık bıraktı.

Babasının izinden giderek gelecekte Fenerbahçe'nin bir numaralı koltuğuna oturma ihtimali sorulan Yaz Yıldırım, bu soruya gülümseyerek; "İnşallah, 15-20 seneye bakarız." şeklinde yanıt verdi. Yıldırım'ın bu samimi ve iddialı cevabı, sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları arasında kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi ve binlerce etkileşim aldı.