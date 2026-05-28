SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkanlığı sinyali: "15-20 seneye bakarız"

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, gelecekte sarı-lacivertli kulübe başkan olma fikrine yeşil ışık yakarak taraftarları heyecanlandıran bir açıklamaya imza attı.

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkanlığı sinyali: "15-20 seneye bakarız"
Emre Şen

Olağan seçimli genel kurula kilitlenen ve tarihi günlerinden birini yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'de, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçim kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Babasının seçim çalışmaları boyunca yanından ayrılmayan ve taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaz Yıldırım, kendisine yöneltilen sürpriz bir soruya verdiği yanıtla gündeme oturdu.

"İLERİDE FENERBAHÇE'NİN KADIN BAŞKANI OLACAK MISINIZ?"

Seçim gezileri sırasında kameralara yansıyan samimi bir diyalog, sarı-lacivertli camiada tebessümle karşılandı. Bir taraftarın kendisine yönelttiği, "İleride Fenerbahçe’nin kadın başkanı olacak mısınız?" sorusunu yanıtsız bırakmayan Yaz Yıldırım, bu fikre kapıları açık bıraktı.

"İNŞALLAH, 15-20 SENEYE BAKARIZ"

Babasının izinden giderek gelecekte Fenerbahçe'nin bir numaralı koltuğuna oturma ihtimali sorulan Yaz Yıldırım, bu soruya gülümseyerek; "İnşallah, 15-20 seneye bakarız." şeklinde yanıt verdi. Yıldırım'ın bu samimi ve iddialı cevabı, sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları arasında kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi ve binlerce etkileşim aldı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da Icardi bilmecesi! Masadaki ilk teklif ve River Plate tehlikesiGalatasaray'da Icardi bilmecesi! Masadaki ilk teklif ve River Plate tehlikesi
Fenerbahçe'de Igor Thiago harekatı! Milan ve Juventus da peşindeFenerbahçe'de Igor Thiago harekatı! Milan ve Juventus da peşinde
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.