Aziz Yıldırım'ın yeni stat projesinin detayları ortaya çıktı! Yıllık 49 milyon euro ek gelir

Aziz Yıldırım'ın yeni stat projesinde detaylar ortaya çıktı. Kapasitenin 64 bine çıkarılması planlanırken, 84 olan loca sayısı 160'a, 820 olan loca koltuk kapasitesi yaklaşık 2000’e ulaşacak. Böylece yıllık ek gelir 49 milyon euro olacak.

Recep Demircan

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın üzerinde çalıştığı yeni stat projesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Stat kapasitesinin 64 bine yükseleceği belirtilirken proje maliyetinin 55 milyon dolar olacağı aktarıldı.

Yağız Sabuncuoğlu projeyle ilgili şunları ifade etti:

"Aziz Yıldırım'ın stadyum projesi belli oldu. Operasyonu Barış Göktürk ve Nihat Özbağı yönetecek.

• 84 olan loca sayısı 160’ın üzerine çıkacak.

• 820 olan loca koltuk kapasitesi yaklaşık 2000’e ulaşacak.

• 4 kenar kolondan 2’sine büyük sponsor locaları yapılacak.

• Stat kapasitesi 64 bine yükselecek.

• İzinlerin alınmasının ardından inşaat başlayacak. İnşaatı Nihat Özdemir üstlendi. Bazı bölümlerinde ise Özgür Peker destek verecek.

• Projenin maliyeti 55 milyon dolar olacak.

• Kapasite artışıyla yıllık ek 25 milyon euro, yeni localarla ise 24 milyon euro gelir elde edilecek. Toplam yıllık ek gelir 49 milyon euro olacak."

