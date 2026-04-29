SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan RAMS Park'ta gövde gösterisi! Antrenmana binlerce taraftar akın etti

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için artık gün sayan Galatasaray, taraftarlara açık antrenman düzenledi. Düzenlenen antrenmana binlerce taraftar katıldı.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek için artık adeta gün sayan Galatasaray, Samsunspor maçı öncesi RAMS Park zemininde taraftarlara açık antrenman düzenledi.

RAMS PARK'TA GÖVDE GÖSTERİSİ

Şampiyonluk meşalesini yakan taraftarlar, takımlarının idmanını izleyebilmek için RAMS Park'a akın etti. Tıpkı bir maç gibi tribünleri dolduran sarı-kırmızılılar tarihi bir an yaşadı.

OKAN BURUK'TAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Okan Buruk, antrenmanın sonunda yaptığı açıklamada, "Güzel bir gece oldu. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum buraya gelen herkese. Güzel bir gün oldu Herkesin sizi şampiyon ilan ettiği bu günlerde oyuncular için tekrardan heyecanı yaşamak önemliydi. İnşallah bu hafta sonu şampiyon olarak bitiririz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
galatasaray Rams Park
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.