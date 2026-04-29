Galatasaray'dan RAMS Park'ta gövde gösterisi! Antrenmana binlerce taraftar akın etti

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek için artık adeta gün sayan Galatasaray, Samsunspor maçı öncesi RAMS Park zemininde taraftarlara açık antrenman düzenledi.

RAMS PARK'TA GÖVDE GÖSTERİSİ

🫂 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile sarılarak taraftarları selamladı 📽️ pic.twitter.com/smwY1Gc3xR — AA SPOR (@aa_spor) April 29, 2026

Şampiyonluk meşalesini yakan taraftarlar, takımlarının idmanını izleyebilmek için RAMS Park'a akın etti. Tıpkı bir maç gibi tribünleri dolduran sarı-kırmızılılar tarihi bir an yaşadı.

OKAN BURUK'TAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Okan Buruk, antrenmanın sonunda yaptığı açıklamada, "Güzel bir gece oldu. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum buraya gelen herkese. Güzel bir gün oldu Herkesin sizi şampiyon ilan ettiği bu günlerde oyuncular için tekrardan heyecanı yaşamak önemliydi. İnşallah bu hafta sonu şampiyon olarak bitiririz." ifadelerini kullandı.