Aziz Yıldırım'dan Emre Bol'a sert tepki! "Önce bunun hesabını ver"

Yıldırım tarafından yapılan açıklamada, kızının futbolcularla ailecek görüştüğünü ve bazı oyuncuları "abi" olarak gördüğünü ifade etti. Fenerbahçe'de takımın ve kadronun teknik direktör İsmail Kartal tarafından yönetildiğini vurgulayan Yıldırım, kızının futbolcularla yaptığı görüşmelerin kadro tercihleriyle ilişkilendirilmesini eleştirdi.

"KIZIMIN FUTBOLCULARLA GÖRÜŞMESİNDE NE VAR?"

Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Görüyorum ki kripto FETÖ’cüler yine ortaya çıkmış. Emre Bol, bugün YouTube kanalında kızımın futbolcularımız Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile telefonda görüştüğünü söylemişsin. Evet, görüşür. Bir çocuğun, abi olarak gördüğü, ailecek görüştüğü insanlarla konuşmasında ne var? Ne ima etmeye çalışıyorsun?"

"TAKIMI DA KADROYU DA İSMAİL KARTAL YÖNETİR"

Fenerbahçe Başkanı, teknik direktör İsmail Kartal'ın takım üzerindeki yetkisinin net olduğunu belirterek, kızının futbolcularla yaptığı görüşmeler üzerinden kadro tercihleri hakkında ima oluşturulmasını eleştirdi.

Yıldırım, "Fenerbahçe Futbol Takımı’nın teknik direktörü İsmail Kartal’dır. Takımı da kadroyu da o yönetir. Kızımın futbolcularla yaptığı görüşmeler üzerinden kadro tercihleriyle ilgili ima yaratmaya çalışman terbiyesizliktir." dedi.

3 TEMMUZ GÖNDERMESİ: "ÖNCE BUNUN HESABINI VER"

Aziz Yıldırım, açıklamasının devamında Emre Bol'a 3 Temmuz sürecine ilişkin bir soru yöneltti.

Yıldırım, Bol'un geçmişte televizyon programlarında FETÖ'cü savcıların ortaya attığı iddiaları gündeme getirdiğini ve "Emenike'nin para sayma görüntüleri var" dediğini hatırlatarak, söz konusu görüntülerle ilgili açıklama istedi.

Yıldırım, "Şimdi ben sana soruyorum: 3 Temmuz kumpası sırasında FETÖ’cü savcıların ortaya attığı iddiaları televizyonlarda anlatıyor, 'Emenike’nin para sayma görüntüleri var' diyordun. Ne oldu o görüntülere? Yıllardır bunun cevabını vermedin. Önce çık, bunun hesabını ver." ifadelerini kullandı.

"KIZIMI TARTIŞMALARINA ALET ETME"

Yıldırım, açıklamasının sonunda eleştirilerin doğrudan kendisine yöneltilmesini istedi.

"Ben buradayım. Söyleyecek sözün, yapacak eleştirin, saldıracak bir şeyin varsa bana saldır. Ama kızımı o kirli tartışmalarına alet etme." diyen Aziz Yıldırım, açıklamasını Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı sıfatıyla paylaştı.