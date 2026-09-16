Galatasaray'da yönetimin sabrı taştı! Yıldız ismin menajeri çağrıldı: Kendinize kulüp bulun

Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğunu kazanarak tarih yazmak isteyen Galatasaray'da kadro planlamasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo'nun geleceğiyle ilgili karar verildi.

SİNGO GÖZDEN DÜŞTÜ

Sezon başından bu yana beklentilerin uzağında kalan Fildişi Sahilli futbolcu, teknik heyetin planlarında geri plana düştü. Ligde yalnızca 2 karşılaşmada toplam 41 dakika forma giyebilen 25 yaşındaki oyuncunun, sakatlığı nedeniyle en iyi ihtimalle milli aranın ardından takıma dönmesi bekleniyor.

Yaşanan bu süreçte Singo'nun hem yönetim hem de teknik heyet nezdindeki konumu değişti. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyla yollarını ayırmak için harekete geçti.

MENAJERİNE 'KULÜP BULUN' TALİMATI

Galatasaray yönetimi, Singo'nun menajeriyle temasa geçerek ocak ayında oyuncuya yeni bir takım bulunmasını istedi. Sarı-kırmızılıların öncelikli hedefinin, yüksek maliyetli futbolcuyu ara transfer döneminde kadrodan çıkarmak olduğu belirtildi.

Yıllık 4.8 milyon Euro net maaşı bulunan Singo'nun nasıl gönderileceği ise merak konusu. Yönetimin bu noktadaki planı da şekillendi. Galatasaray, kalıcı transfer gerçekleşmese dahi Fildişi Sahilli oyuncuyu öncelikle kiralık olarak elden çıkarmayı hedefliyor.

YENİ SAĞ BEK İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK

Singo'nun ayrılığı sonrasında sağ bek bölgesinde yeni bir yapılanmaya gidilmesi planlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında bu bölgeye takviye yaparak kadroyu güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'ın hedefi, Roland Sallai'yi bu bölgede yedekleyebilecek ve istikrarlı performansıyla sağ kanattaki rekabeti artırabilecek bir oyuncuyu kadroya katmak. Böylece Singo'nun ayrılığının ardından sağ bekte oluşabilecek boşluğun ara transfer döneminde kapatılması planlanıyor.