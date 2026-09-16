Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ı Nevzat Yakışırboy'un Osman Sınav paylaşımı gündemde

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade verdi.



İfade gündemde yer alırken Kurtlar Vadisi'nde "Nevzat" karakterini canlandıran Nevzat Yakışırboy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşulmaya başlandı.

"FETÖ'CÜLERLE YOL YÜRÜMEK İSTEMEDİ"

Yakışırboy, dizinin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’a dair şu paylaşımda bulundu: "Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi! Ah be Osman Hocam, niye her şeyi anlatmadın? Sana kolpa yaptılar sen de yedin, bunlar tavuk kesemez."

RACİ ŞAŞMAZ'IN İFADESİNDE OSMAN SINAV DETAYI

Raci Şaşmaz ifadesinde Osman Sınav'a dair şu ifadeleri kullandı:



"Bizim senaryomuza kimsenin müdahalesi olmamıştır. Osman Sınav, zaman zaman senaryo konusunda fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde olmuştur."