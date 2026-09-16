MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ı Nevzat Yakışırboy'un Osman Sınav paylaşımı gündemde

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinin Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade vermesi sonrası dizide "Nevzat" karakterini canlandıran Nevzat Yakışırboy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oyuncunun Osman Sınav iddiası konuşuluyor.

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ı Nevzat Yakışırboy'un Osman Sınav paylaşımı gündemde

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade verdi.
Kurtlar Vadisi nin Nevzat ı Nevzat Yakışırboy un Osman Sınav paylaşımı gündemde 1

İfade gündemde yer alırken Kurtlar Vadisi'nde "Nevzat" karakterini canlandıran Nevzat Yakışırboy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşulmaya başlandı.

Kurtlar Vadisi nin Nevzat ı Nevzat Yakışırboy un Osman Sınav paylaşımı gündemde 2

"FETÖ'CÜLERLE YOL YÜRÜMEK İSTEMEDİ"

Yakışırboy, dizinin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’a dair şu paylaşımda bulundu: "Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi! Ah be Osman Hocam, niye her şeyi anlatmadın? Sana kolpa yaptılar sen de yedin, bunlar tavuk kesemez."

Kurtlar Vadisi nin Nevzat ı Nevzat Yakışırboy un Osman Sınav paylaşımı gündemde 3

RACİ ŞAŞMAZ'IN İFADESİNDE OSMAN SINAV DETAYI

Raci Şaşmaz ifadesinde Osman Sınav'a dair şu ifadeleri kullandı:
Kurtlar Vadisi nin Nevzat ı Nevzat Yakışırboy un Osman Sınav paylaşımı gündemde 4

"Bizim senaryomuza kimsenin müdahalesi olmamıştır. Osman Sınav, zaman zaman senaryo konusunda fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde olmuştur."

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenoman diziye seyirciden tepki: "Dalga mı geçiyorsunuz?"Fenoman diziye seyirciden tepki: "Dalga mı geçiyorsunuz?"
Melike Şahin’in son hali dikkat çekti: Doğum için gün sayıyorMelike Şahin’in son hali dikkat çekti: Doğum için gün sayıyor

Anahtar Kelimeler:
kurtlar vadisi Kaşif Kozinoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.