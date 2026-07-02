SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Aziz Yıldırım'dan loca sahiplerine olay hamle!

Fenerbahçe yönetimi, stadyumdaki loca fiyatlarını yeniden değerlendirdi. Piyasa değerinin altında loca alanlara fark ödemesi için resmi bildirim gönderildi.

Aziz Yıldırım'dan loca sahiplerine olay hamle!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi, stadyum localarıyla ilgili dikkat çeken bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, loca fiyatlarını bağımsız bir denetim şirketine yeniden hesaplatırken, piyasa değerinin altında satış yapılan localar için harekete geçti.

LOCA FİYATLARI YENİDEN HESAPLANDI

Aziz Yıldırım dan loca sahiplerine olay hamle! 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe yönetimi locaların güncel piyasa değerlerini bağımsız bir denetim şirketine inceletti. Yapılan çalışma sonucunda bazı locaların gerçek değerinin altında satıldığı tespit edildi.

FARK ÖDEMESİ İSTENDİ

Aziz Yıldırım dan loca sahiplerine olay hamle! 2

Yönetim, piyasa değerinin altında loca satın alan kişilere e-posta göndererek, oluşan fiyat farkının ödenmesini talep etti. Sarı-lacivertli kulübün bu hamlesi, hem mali dengeyi sağlama hem de gelirleri artırma amacı taşıyor.

Fenerbahçe yönetiminin uygulamaya nasıl bir geri dönüş alacağı ve loca sahiplerinin bu talebe nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

MARATON ALT TRİBÜNÜNDE YIKIM YAPILMIŞTI!

Aziz Yıldırım dan loca sahiplerine olay hamle! 3

Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda tribün düzenini yeniden şekillendirecek önemli bir projeyi hayata geçirdi. Maraton Alt Tribünü'nde yer alan ve tribün atmosferini olumsuz etkilediği gerekçesiyle eleştirilen E Blok VIP bölümünün söküm çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 370 kişilik özel alanın kaldırılmasıyla birlikte bu bölüm standart tribün yapısına dönüştürülecek ve kapasite yaklaşık 670 koltuğa çıkarılacak. Yapılacak düzenlemenin, hem tribün bütünlüğünü güçlendirmesi hem de taraftar desteğini daha etkili hale getirmesi hedefleniyor.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Portekiz - Hırvatistan maç anlatımı! CANLI | Portekiz - Hırvatistan maç anlatımı!
Hamburg'dan Fenerbahçeli Sidiki Cherif'e transfer teklifi!Hamburg'dan Fenerbahçeli Sidiki Cherif'e transfer teklifi!
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Şükrü Saracoğlu stadyum fenerbahçe Chobani
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak

Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak

Deniz Göktaş'a ters kelepçe

Deniz Göktaş'a ters kelepçe

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!

Usta oyuncu apar topar defnedildi! Sadece belediye işçileri vardı

Usta oyuncu apar topar defnedildi! Sadece belediye işçileri vardı

Dün hayata geçirilmişti: Makinelerin önünde uzun kuyruklar oluştu!

Dün hayata geçirilmişti: Makinelerin önünde uzun kuyruklar oluştu!

BYD'nin Türkiye kararının nedeni belli oldu!

BYD'nin Türkiye kararının nedeni belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.