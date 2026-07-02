Aziz Yıldırım'dan loca sahiplerine olay hamle!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi, stadyum localarıyla ilgili dikkat çeken bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, loca fiyatlarını bağımsız bir denetim şirketine yeniden hesaplatırken, piyasa değerinin altında satış yapılan localar için harekete geçti.

LOCA FİYATLARI YENİDEN HESAPLANDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe yönetimi locaların güncel piyasa değerlerini bağımsız bir denetim şirketine inceletti. Yapılan çalışma sonucunda bazı locaların gerçek değerinin altında satıldığı tespit edildi.

FARK ÖDEMESİ İSTENDİ

Yönetim, piyasa değerinin altında loca satın alan kişilere e-posta göndererek, oluşan fiyat farkının ödenmesini talep etti. Sarı-lacivertli kulübün bu hamlesi, hem mali dengeyi sağlama hem de gelirleri artırma amacı taşıyor.

Fenerbahçe yönetiminin uygulamaya nasıl bir geri dönüş alacağı ve loca sahiplerinin bu talebe nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

MARATON ALT TRİBÜNÜNDE YIKIM YAPILMIŞTI!

Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda tribün düzenini yeniden şekillendirecek önemli bir projeyi hayata geçirdi. Maraton Alt Tribünü'nde yer alan ve tribün atmosferini olumsuz etkilediği gerekçesiyle eleştirilen E Blok VIP bölümünün söküm çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 370 kişilik özel alanın kaldırılmasıyla birlikte bu bölüm standart tribün yapısına dönüştürülecek ve kapasite yaklaşık 670 koltuğa çıkarılacak. Yapılacak düzenlemenin, hem tribün bütünlüğünü güçlendirmesi hem de taraftar desteğini daha etkili hale getirmesi hedefleniyor.