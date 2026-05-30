Aziz Yıldırım'dan 'Para' ve 'Transfer' açıklaması! Tarih verdi

Uzun bir süredir lig şampiyonluğuna hasret kalan Fenerbahçe, Sadettin Saran başkanlığında da bu başarıyı yakalayamadı. Saran takımı seçime götürürken, başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım ile Hakan Safi her gün yaptıkları açıklamalar ile Fenerbahçe taraftarlarına sesleniyor.

İki isimden de gün aşırı açıklamalar gelirken, Aziz Yıldırım son olarak Sözcü TV'de değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN PARA SORUNU OLMAZ"

Kulübün mali yapı hakkında konuşan Yıldırım, "Biz boşuna aday olmuyoruz. Fenerbahçe'nin para sorunu olmaz. Arkasında taraftar var. Gerekirse onlar destek verir, daha önce verdiler. Biz parayı buluruz. Stadı yaparken de para yok demişlerdi ama ne oldu. Parayı bulduk ve yaptık. Biz para olayını yine aşarız. Bu konuda herkesin gönlü rahat olsun" dedi.

TRANSFER MÜJDESİ: "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİTİREBİLİRİZ"

Yıldırım ayrıca Çorlu Fenerbahçeliler Derneği ziyareti sırasında da transfer için tarih verdi. Yıldırım iki forvet oyuncusu ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti ve "Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimal bitirebiliriz. Kadronun iyi olması için bir futbol aklı çalışıyor, onların verecekleri raporlara göre antrenmanlardan önce hepsini yetiştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.