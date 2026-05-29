Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Futbol Transfer Komitesi'nde ana planda görev alması için Dirk Kuyt ile anlaştı

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki kritik seçim öncesi başkan adayları vaatlerini ve projelerini birbir açıklamaya devam ediyor.
Başkanlık adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'dan teknik direktörlüğe Montella açıklaması sonrası heyecanlandıran yeni isim daha geldi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gazete Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Futbol Transfer Komitesi'nde ana planda görev alması için Dirk Kuyt ile anlaştı. Kuyt, 2012 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de attığı 36 golle taraftarın gönlünde taht kurmuştu.
Dirk Kuyt, 2012 yılında Liverpool'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Fenerbahçe kariyeri boyunca 130 resmi maça çıkan Kuyt, 36 gol atarak UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final başarısı ve Süper Lig şampiyonluğu yaşadı
Aziz Yıldırım, teknik direktörünü seçimin kazanması halinde duyuracağını söylemişti. Yıldırım tarafında kulislerde Aykut Kocaman'ın adı geçerken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Aziz Yıldırım, teknik direktör gündemine A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’yı aldı.
