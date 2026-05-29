SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Futbol Transfer Komitesi'nde ana planda görev alması için Dirk Kuyt ile anlaştı

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışırken adaylar seçim vaatlerini ve yeni isimleri duyurmaya devam ediyor. Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Montella ismini kamuoyuna duyururken, Futbol Transfer Komitesi'nde ana planın başına ise Fenerbahçelilerin unutamadığı eski yıldızı getireceğini söyledi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Futbol Transfer Komitesi'nde ana planda görev alması için Dirk Kuyt ile anlaştı
Mustafa Fidan

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki kritik seçim öncesi başkan adayları vaatlerini ve projelerini birbir açıklamaya devam ediyor.

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım Futbol Transfer Komitesi nde ana planda görev alması için Dirk Kuyt ile anlaştı 1

AZİZ YILDIRIM BİR İSMİ DAHA DUYURDU

Başkanlık adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'dan teknik direktörlüğe Montella açıklaması sonrası heyecanlandıran yeni isim daha geldi.

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım Futbol Transfer Komitesi nde ana planda görev alması için Dirk Kuyt ile anlaştı 2

FUTBOL TRANSFER KOMİTESİ BAŞINA DIRK KUYT'I GETİRECEK

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gazete Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Futbol Transfer Komitesi'nde ana planda görev alması için Dirk Kuyt ile anlaştı. Kuyt, 2012 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de attığı 36 golle taraftarın gönlünde taht kurmuştu.

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım Futbol Transfer Komitesi nde ana planda görev alması için Dirk Kuyt ile anlaştı 3

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

FENERBAHÇE TARAFTARININ GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞTU

Dirk Kuyt, 2012 yılında Liverpool'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım Futbol Transfer Komitesi nde ana planda görev alması için Dirk Kuyt ile anlaştı 4

SARI LACİVERTLİ FORMAYLA 36 GOL VE UEFA'DA YARI FİNAL

Fenerbahçe kariyeri boyunca 130 resmi maça çıkan Kuyt, 36 gol atarak UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final başarısı ve Süper Lig şampiyonluğu yaşadı

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım Futbol Transfer Komitesi nde ana planda görev alması için Dirk Kuyt ile anlaştı 5

YILDIRIM'IN TEKNİK DİREKTÖR HEDEFİ MONTELLA!

Aziz Yıldırım, teknik direktörünü seçimin kazanması halinde duyuracağını söylemişti. Yıldırım tarafında kulislerde Aykut Kocaman'ın adı geçerken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım Futbol Transfer Komitesi nde ana planda görev alması için Dirk Kuyt ile anlaştı 6

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Aziz Yıldırım, teknik direktör gündemine A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’yı aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz Yıldırım'dan teknik direktör sürprizi Aziz Yıldırım'dan teknik direktör sürprizi

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"TFF maçlarda İstiklal Marşı'nı kaldırdı" iddiasına yalanlama"TFF maçlarda İstiklal Marşı'nı kaldırdı" iddiasına yalanlama
Jose Mourinho resmen Real Madrid'deJose Mourinho resmen Real Madrid'de
Anahtar Kelimeler:
transfer Aziz Yıldırım fenerbah.e
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Yine sele teslim oldu! Araçlar yüzdü, köprüler çöktü

Yine sele teslim oldu! Araçlar yüzdü, köprüler çöktü

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Gram altın 10 bin TL olur mu? Muhammet Bayram rakam ve tarih verdi

Gram altın 10 bin TL olur mu? Muhammet Bayram rakam ve tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.