Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Futbol Transfer Komitesi'nde ana planda görev alması için Dirk Kuyt ile anlaştı

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki kritik seçim öncesi başkan adayları vaatlerini ve projelerini birbir açıklamaya devam ediyor.

AZİZ YILDIRIM BİR İSMİ DAHA DUYURDU

Başkanlık adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'dan teknik direktörlüğe Montella açıklaması sonrası heyecanlandıran yeni isim daha geldi.

FUTBOL TRANSFER KOMİTESİ BAŞINA DIRK KUYT'I GETİRECEK

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gazete Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Futbol Transfer Komitesi'nde ana planda görev alması için Dirk Kuyt ile anlaştı. Kuyt, 2012 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de attığı 36 golle taraftarın gönlünde taht kurmuştu.

FENERBAHÇE TARAFTARININ GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞTU

Dirk Kuyt, 2012 yılında Liverpool'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

SARI LACİVERTLİ FORMAYLA 36 GOL VE UEFA'DA YARI FİNAL

Fenerbahçe kariyeri boyunca 130 resmi maça çıkan Kuyt, 36 gol atarak UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final başarısı ve Süper Lig şampiyonluğu yaşadı

YILDIRIM'IN TEKNİK DİREKTÖR HEDEFİ MONTELLA!

Aziz Yıldırım, teknik direktörünü seçimin kazanması halinde duyuracağını söylemişti. Yıldırım tarafında kulislerde Aykut Kocaman'ın adı geçerken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Aziz Yıldırım, teknik direktör gündemine A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’yı aldı.