Kazım Koyuncu filmi geliyor! Cem Yiğit Üzümoğlu başrolde

25 Haziran 2005 yılında henüz 33 yaşındayken aramızdan ayrılan Karadeniz müziğinin “Şair Ceketli Çocuk” lakaplı efsane sanatçısı Kazım Koyuncu’nun hayatı sinemaya aktarılıyor. “Kâzım” adlı filmin yönetmeni Özcan Alper…

Uzun süredir projenin üzerinde çalışan başarılı yönetmen verdiği röportajlarda “Tanıdığın ve idolün olan bir sanatçının hayatını çekmek çok zor. Belli bir zaman geçmesi gerekiyordu” demişti.

ÖZEL BİR MAKYAJ TEKNİĞİ KULLANILACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; unutulmaz sanatçı Kazım Koyuncu’nun hayatını canlandıracak oyuncu da belli oldu. Role başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hayat verecek.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper’in yazdığı film için kampa giren Üzümoğlu bir süredir Uğur Baburhan’dan şan eğitimi alıyor. Üzümoğlu’nun yüzüne Kazım Koyuncu’ya benzemesi için özel bir makyaj tekniği uygulanacak.

Oyuncu görüşmeleri süren filmin bu yaz çekilmesi planlanıyor.