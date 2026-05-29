Kazım Koyuncu filmi geliyor! Cem Yiğit Üzümoğlu başrolde

25 Haziran 2005 yılında henüz 33 yaşındayken aramızdan ayrılan Karadeniz müziğinin “Şair Ceketli Çocuk” lakaplı efsane sanatçısı Kazım Koyuncu’nun hayatı sinemaya aktarılıyor. “Kâzım” adlı filmin yönetmeni Özcan Alper…
Uzun süredir projenin üzerinde çalışan başarılı yönetmen verdiği röportajlarda “Tanıdığın ve idolün olan bir sanatçının hayatını çekmek çok zor. Belli bir zaman geçmesi gerekiyordu” demişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; unutulmaz sanatçı Kazım Koyuncu’nun hayatını canlandıracak oyuncu da belli oldu. Role başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hayat verecek.
Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper’in yazdığı film için kampa giren Üzümoğlu bir süredir Uğur Baburhan’dan şan eğitimi alıyor. Üzümoğlu’nun yüzüne Kazım Koyuncu’ya benzemesi için özel bir makyaj tekniği uygulanacak.
Oyuncu görüşmeleri süren filmin bu yaz çekilmesi planlanıyor.
