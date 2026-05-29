MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kazım Koyuncu filmi geliyor! Cem Yiğit Üzümoğlu başrolde

Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu’nun hayatı beyaz perdeye taşınıyor. “Kâzım” adlı filmde efsane sanatçıyı başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak. Yönetmen koltuğunda ise Kazım Koyuncu’nun hemşehrisi Özcan Alper otururken, film için özel makyaj teknikleri ve yoğun hazırlık süreci dikkat çekti.

Kazım Koyuncu filmi geliyor! Cem Yiğit Üzümoğlu başrolde

25 Haziran 2005 yılında henüz 33 yaşındayken aramızdan ayrılan Karadeniz müziğinin “Şair Ceketli Çocuk” lakaplı efsane sanatçısı Kazım Koyuncu’nun hayatı sinemaya aktarılıyor. “Kâzım” adlı filmin yönetmeni Özcan Alper…

Uzun süredir projenin üzerinde çalışan başarılı yönetmen verdiği röportajlarda “Tanıdığın ve idolün olan bir sanatçının hayatını çekmek çok zor. Belli bir zaman geçmesi gerekiyordu” demişti.

Kazım Koyuncu filmi geliyor! Cem Yiğit Üzümoğlu başrolde 1

ÖZEL BİR MAKYAJ TEKNİĞİ KULLANILACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; unutulmaz sanatçı Kazım Koyuncu’nun hayatını canlandıracak oyuncu da belli oldu. Role başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hayat verecek.

Kazım Koyuncu filmi geliyor! Cem Yiğit Üzümoğlu başrolde 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper’in yazdığı film için kampa giren Üzümoğlu bir süredir Uğur Baburhan’dan şan eğitimi alıyor. Üzümoğlu’nun yüzüne Kazım Koyuncu’ya benzemesi için özel bir makyaj tekniği uygulanacak.

Oyuncu görüşmeleri süren filmin bu yaz çekilmesi planlanıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğünümüz Var kadrosuna bomba bir isim dahaDüğünümüz Var kadrosuna bomba bir isim daha
Evdeki bayram kalabalığından kaçtı! Bakın nereye sığındıEvdeki bayram kalabalığından kaçtı! Bakın nereye sığındı

Anahtar Kelimeler:
Kazım Koyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.