Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı olduğunda yaşanmış 18 olay

Hepsi Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yaşandı
Aziz Yıldırım döneminde yaşanmış 18 olay
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18- Euro henüz yürürlüğe girmemişti.
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17- Aleyna Tilki'nin doğumuna iki yıl kadar bir süre kalmıştı.
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16- Dünya nüfusu henüz 6 milyar olmamıştı. Şu an 7.6 milyarı aşmış durumda.
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15- Ülkemizin nüfusu da yaklaşık 62 milyondu.
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14- Barış Manço müzik hayatının en iyi şarkılarını topladığı Mançoloji albümünün hazırlıklarına başlamıştı.
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13- Üniversiteye girebilmeniz için ÖYS ve ÖSS'ye girmek gerekiyordu. Aynı yıl içinde ÖYS iptal edilip tek aşamalı ÖSS'ye geçildi.
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12- ABD Başkanı Bill Clinton'dı.
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11- Milan'ın kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın dünyaya gelmesine tam bir yıl vardı.
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10- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, başbakan Mesut Yılmaz, başbakan yardımcısı ise Bülent Ecevit'ti.
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9- Aynı gün Galatasaray Ali Sami Yen'de Fenerbahçe'yle oynayıp maçtan 2-2'lik skor aldı.
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8- Dolar 222 bin TL civarında seyrediyordu.
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7- Avrupa'da ve dünyada Zinedine Zidane fırtınası esiyordu.
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6- Müzikte ise Ricky Martin rüzgarı esiyordu.
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5- 1997'nin sonlarında vizyona giren Titanic'in etkisi tüm dünyaya yayılmıştı. Film topladığı ödüllerin yanında 2 milyar doları aşan hasılatıyla gerçek bir efsane oldu.
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4- Nokia renkli kapaklı ve Yılan oyunlu 5110 modeliyle piyasaları alt üst etmeye hazırlanıyordu.
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3- Grup Vitamin'le ünlenen, şarkıcı, müzisyen ve söz yazarı Gökhan Semiz aramızdaydı.
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2- Google henüz kurulmamıştı.
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1- Şu anda sosyal medyayı sallayan fenomen 'etçi' Nusret Gökçe, o dönemde bulaşıkçılık yapıyordu. (Sporx)
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