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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı olduğunda yaşanmış 18 olay

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.06.2018 12:30 | Son Güncelleme

15 Şubat 1998 tarihinde Vefa Küçük'ü bir oy farkla geçerek Fenerbahçe başkanı olan Aziz Yıldırım, 20 yıl sonra seçimi Ali Koç'a kaybederek koltuktan indi. Peki Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de başkan olduğu 1998 yılında Türkiye'de ve dünyada neler vardı? İşte akılda kalan olaylar...

Hepsi Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yaşandı

Aziz Yıldırım döneminde yaşanmış 18 olay

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18- Euro henüz yürürlüğe girmemişti.

18- Euro henüz yürürlüğe girmemişti.
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17- Aleyna Tilki'nin doğumuna iki yıl kadar bir süre kalmıştı.

17- Aleyna Tilki'nin doğumuna iki yıl kadar bir süre kalmıştı.
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16- Dünya nüfusu henüz 6 milyar olmamıştı. Şu an 7.6 milyarı aşmış durumda.

16- Dünya nüfusu henüz 6 milyar olmamıştı. Şu an 7.6 milyarı aşmış durumda.
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15- Ülkemizin nüfusu da yaklaşık 62 milyondu.

15- Ülkemizin nüfusu da yaklaşık 62 milyondu.
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14- Barış Manço müzik hayatının en iyi şarkılarını topladığı Mançoloji albümünün hazırlıklarına başlamıştı.

14- Barış Manço müzik hayatının en iyi şarkılarını topladığı Mançoloji albümünün hazırlıklarına başlamıştı.
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13- Üniversiteye girebilmeniz için ÖYS ve ÖSS'ye girmek gerekiyordu. Aynı yıl içinde ÖYS iptal edilip tek aşamalı ÖSS'ye geçildi.

13- Üniversiteye girebilmeniz için ÖYS ve ÖSS'ye girmek gerekiyordu. Aynı yıl içinde ÖYS iptal edilip tek aşamalı ÖSS'ye geçildi.
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12- ABD Başkanı Bill Clinton'dı.

12- ABD Başkanı Bill Clinton'dı.
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11- Milan'ın kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın dünyaya gelmesine tam bir yıl vardı.

11- Milan'ın kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın dünyaya gelmesine tam bir yıl vardı.
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10- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, başbakan Mesut Yılmaz, başbakan yardımcısı ise Bülent Ecevit'ti.

10- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, başbakan Mesut Yılmaz, başbakan yardımcısı ise Bülent Ecevit'ti.
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9- Aynı gün Galatasaray Ali Sami Yen'de Fenerbahçe'yle oynayıp maçtan 2-2'lik skor aldı.

9- Aynı gün Galatasaray Ali Sami Yen'de Fenerbahçe'yle oynayıp maçtan 2-2'lik skor aldı.
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8- Dolar 222 bin TL civarında seyrediyordu.

8- Dolar 222 bin TL civarında seyrediyordu.
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7- Avrupa'da ve dünyada Zinedine Zidane fırtınası esiyordu.

7- Avrupa'da ve dünyada Zinedine Zidane fırtınası esiyordu.
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6- Müzikte ise Ricky Martin rüzgarı esiyordu.

6- Müzikte ise Ricky Martin rüzgarı esiyordu.
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5- 1997'nin sonlarında vizyona giren Titanic'in etkisi tüm dünyaya yayılmıştı. Film topladığı ödüllerin yanında 2 milyar doları aşan hasılatıyla gerçek bir efsane oldu.

5- 1997'nin sonlarında vizyona giren Titanic'in etkisi tüm dünyaya yayılmıştı. Film topladığı ödüllerin yanında 2 milyar doları aşan hasılatıyla gerçek bir efsane oldu.
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4- Nokia renkli kapaklı ve Yılan oyunlu 5110 modeliyle piyasaları alt üst etmeye hazırlanıyordu.

4- Nokia renkli kapaklı ve Yılan oyunlu 5110 modeliyle piyasaları alt üst etmeye hazırlanıyordu.
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3- Grup Vitamin'le ünlenen, şarkıcı, müzisyen ve söz yazarı Gökhan Semiz aramızdaydı.

3- Grup Vitamin'le ünlenen, şarkıcı, müzisyen ve söz yazarı Gökhan Semiz aramızdaydı.
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2- Google henüz kurulmamıştı.

2- Google henüz kurulmamıştı.
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1- Şu anda sosyal medyayı sallayan fenomen 'etçi' Nusret Gökçe, o dönemde bulaşıkçılık yapıyordu. (Sporx)

1- Şu anda sosyal medyayı sallayan fenomen 'etçi' Nusret Gökçe, o dönemde bulaşıkçılık yapıyordu. (Sporx)
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Anahtar Kelimeler:
aziz yıldırım fenerbahçe Nusret Gökçe

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Fenerbahçe kamburundan kurtluldu. Safralarını temizledi. Sıra Güzel Ülkemde
Bende o zaman ortaokul 3e gidiyordum.Keşke ders çalışıp doktor olsaydım.Öğretmen maaşı yetmiyor bana :)
keşke hep 98 de kalabilseydik
zuhahahaha
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