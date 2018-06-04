Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı olduğunda yaşanmış 18 olay

Hepsi Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yaşandı

Aziz Yıldırım döneminde yaşanmış 18 olay

1 / 18 18- Euro henüz yürürlüğe girmemişti.

2 / 18 17- Aleyna Tilki'nin doğumuna iki yıl kadar bir süre kalmıştı.

3 / 18 16- Dünya nüfusu henüz 6 milyar olmamıştı. Şu an 7.6 milyarı aşmış durumda.

4 / 18 15- Ülkemizin nüfusu da yaklaşık 62 milyondu.

5 / 18 14- Barış Manço müzik hayatının en iyi şarkılarını topladığı Mançoloji albümünün hazırlıklarına başlamıştı.

6 / 18 13- Üniversiteye girebilmeniz için ÖYS ve ÖSS'ye girmek gerekiyordu. Aynı yıl içinde ÖYS iptal edilip tek aşamalı ÖSS'ye geçildi.

7 / 18 12- ABD Başkanı Bill Clinton'dı.

8 / 18 11- Milan'ın kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın dünyaya gelmesine tam bir yıl vardı.

9 / 18 10- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, başbakan Mesut Yılmaz, başbakan yardımcısı ise Bülent Ecevit'ti.

10 / 18 9- Aynı gün Galatasaray Ali Sami Yen'de Fenerbahçe'yle oynayıp maçtan 2-2'lik skor aldı.

11 / 18 8- Dolar 222 bin TL civarında seyrediyordu.

12 / 18 7- Avrupa'da ve dünyada Zinedine Zidane fırtınası esiyordu.

13 / 18 6- Müzikte ise Ricky Martin rüzgarı esiyordu.

14 / 18 5- 1997'nin sonlarında vizyona giren Titanic'in etkisi tüm dünyaya yayılmıştı. Film topladığı ödüllerin yanında 2 milyar doları aşan hasılatıyla gerçek bir efsane oldu.

15 / 18 4- Nokia renkli kapaklı ve Yılan oyunlu 5110 modeliyle piyasaları alt üst etmeye hazırlanıyordu.

16 / 18 3- Grup Vitamin'le ünlenen, şarkıcı, müzisyen ve söz yazarı Gökhan Semiz aramızdaydı.

17 / 18 2- Google henüz kurulmamıştı.