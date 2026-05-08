Aziz Yıldırım hoca adayını belirledi! Filipe Luis adım adım geliyor

Fenerbahçe'de tarihi seçim öncesi Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı belli oldu. Birçok aday arasında fikir alışverişi yapan Aziz Yıldırım'ın Filipe Luis ismi üstünde durduğu ortaya çıktı.

Emre Şen

Fenerbahçe'de tüm gözler 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tarihi olağanüstü seçimli genel kurula çevrilmiş durumda. Sadettin Saran'ın adaylıktan çekilmesinin ardından başkanlık koltuğu için sandıkta yarışacak olan Hakan Safi ve efsane başkan Aziz Yıldırım, yeni sezon planlaması ve teknik direktör arayışları için temaslarını hızlandırdı.

AZİZ YILDIRIM'IN HOCA ADAYI BELLİ OLDU

Aziz Yıldırım cephesinin teknik direktörlük koltuğu için düşündüğü o sürpriz isim kulislere sızdı.

Gelen son dakika bilgilerine göre Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevi için Brezilyalı genç hoca Filipe Luis'e resmi teklif götürdü.

JORGE MENDES DEVREDE: GÖRÜŞMELER OLUMLU!

Kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmek istediği bilinen Filipe Luis'in UEFA Pro Lisansı bulunmadığı için bu hayali gerçekleşemiyor. Güvenebileceği bir projede görev almak isteyen Filipe Luis'in Türkiye'ye sıcak baktığı öğrenildi.

Bu gelişme üzerine Filipe Luis'in, dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes'e Fenerbahçe başkan adaylarıyla masaya oturması için resmi onay verdiği ortaya çıktı. Aziz Yıldırım cephesi ile Mendes arasında başlayan aktif görüşmelerin son derece olumlu bir havada ilerlediği ve tarafların projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

