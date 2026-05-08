Show Tv fişini çekti! Delikanlı için final kararı verildi

Show Tv ekranlarında pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan Delikanlı dizisinde her şey istendiği gibi gitmedi. Başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ın paylaştığı dizi için final kararı alındı.

Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş’ın paylaştığı yeni dizisi “Delikanlı” için şaşırtan final kararı gündeme geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Zeynep Günay’ın 5. bölümde yönetmenlik görevini devrettiği dizi 7. bölümde ekrana veda edecek. Aybike Ertürk‘ün yazdığı dizinin şu an 6. bölümü çekiliyor.

Delikanlı dizisi 32 milyon bütçesiyle son dönemin en yüksek maliyetli yapımlarının başında geliyordu. Yeni dizi için her şey istendiği gibi gitmeyince erken final kaçınılmaz oldu.

DELİKANLI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Delikanlı 5. Bölümünde; Yusuf’un Kızılhan ailesinin karşısına çıkıp Dila’yı istemesi evde büyük bir krize yol açar. Yusuf’un açık ve kararlı tavrı karşısında Sarp öfkesine hakim olamazken, Dila ilk kez kendi duygularının arkasında durur ve Yusuf’u sevdiğini dile getirir. Bu yüzleşme ile birlikte geçmişten gelen kırgınlıklar da gün yüzüne çıkar; özellikle Dila’nın çocukluğuna dair sitemleri Sarp’la arasında derin bir çatışmaya dönüşür.

Oldukça dikkatli bir şekilde hareket eden Yusuf, yalnızca duygusal bir hamle yapmaz; aynı zamanda mahalle tarafındaki planını da devreye sokar. Delikanlı adıyla dağıtılan zarflar ve yapılan hamlelerle Kızılhan ailesine karşı güçlü bir algı oluşturulur; Yusuf halkın desteğini kazanmaya başlarken aynı zamanda Sarp’ı da köşeye sıkıştırır.

Bu süreçte Hazan’ın kıskançlık ve öfke arasında gidip gelmesi, Dila ile Yusuf arasındaki ilişkiyi daha da karmaşık hale getirirken, Miran’ın Yusuf üzerindeki kontrolü ve uyarıları daha görünür hale gelir. Her şey Yusuf’un planı dahilinde ilerlerken Hazan’ın beklenmedik hamlesi bütün dengeleri sarsar.

