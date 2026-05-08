Kerem Aktürkoğlu için olay iddia! O isim kendisini tutamadı: Döveceğim idmana getirmeyin

Fenerbahçe kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, sarı-lacivertli takımın transfer sürecine dair çarpıcı ifadeler kullandı.
İddiaya göre takım içerisindeki bazı isimler, Kerem transferini ilk duyduklarında oldukça sert bir reaksiyon gösterdi. Özellikle Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaşın bu gelişmeye büyük tepki verdiği öne sürüldü.
Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığı ifadelerde, Oosterwolde’nin kulüp başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmede oldukça sert sözler kullandığı belirtildi.
Ortaya atılan iddiaya göre Oosterwolde, Kerem’in transfer ihtimalini öğrendiği anda, "ben bunu döveceğim idmana getirmeyin" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Aynı süreçte Mert Hakan’ın da oldukça sinirlendiği ifade edildi.
Yaşanan gerginliğin ardından başkan Ali Koç’un devreye girerek futbolcuları sakinleştirdiği ve tarafları ikna ettiği ileri sürüldü.
Söz konusu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Fenerbahçe cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. İddiaların ardından taraftarlar arasında da büyük tartışma başladı.
