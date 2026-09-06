Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca krizi büyüyor! Maçı izlemelerini engellemek için 20 kişilik güvenlik ekibi geldi

Trendyol Süper Lig'de cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin yankıları saha dışında da hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, dev maçta Acun Ilıcalı'nın stadyumdaki locasını kullanmasını engellemek adına dikkat çeken bir hamleye imza attı.

20 KİŞİLİK GÜVENLİK EKİBİ BEKLETİLDİ

Derbi akşamı, adli makamlarla birlikte mahkeme kararını uygulamak üzere locaya gelenlerin maçı seyretmesine izin verilmedi. Sarı-lacivertli yönetimin, locanın önünde yaklaşık 20 kişilik bir güvenlik ekibi görevlendirerek geniş çaplı bir önlem aldığı öğrenildi. Ayrıca, mahkeme kararına rağmen daha önce tahrip edildiği belirtilen locanın maç günü de kullanılamaz durumda bırakıldığı iddia edildi.

MAHKEMEDEN YÖNETİME İKİNCİ RET

Stadyumda yaşanan bu krizin hukuki cephesinde de sıcak bir gelişme yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım yönetiminin, hafta içerisinde loca kullanımıyla ilgili mahkemeye yaptığı yeni bir başvurunun daha reddedildiği ortaya çıktı. Alınan bu son kararla birlikte sarı-lacivertli yönetim, loca krizinde yargıdan ikinci kez ret yanıtı almış oldu.