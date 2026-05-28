Fenerbahçe'de Igor Thiago harekatı! Milan ve Juventus da peşinde

Fenerbahçe'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarında gözler tamamen forvet hattına çevrildi. Hücum bölgesini dünya çapında bir isimle güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde transfer temasları hız kazandı.

HEDEFTEKİ SAMBACI: IGOR THIAGO

Sarı-lacivertli yönetimin ve başkan adaylarının gündemine aldığı ilk ve en ciddi isimlerden birinin, Premier Lig ekiplerinden Brentford forması giyen Igor Thiago olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki Brezilyalı golcü için kulübüyle olan temaslar tüm hızıyla sürerken, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da Sambacı yıldızın transfer durumunu ve şartlarını çok yakından takip ettiği belirtildi.

MALİYETİ EL YAKIYOR, DEVLER SIRAYA GİRDİ

İngiliz ekibi Brentford ile 2031 yılına kadar oldukça uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan Igor Thiago'nun güncel piyasa değeri tam 50 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu sezon sergilediği muazzam performansla dikkatleri üzerine çeken Thiago, Brentford formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 25 gol ve 1 asistlik harika bir istatistik yakaladı. Premier Lig'de rakip fileleri 22 kez havalandıran yetenekli forvetin bu performansı, Avrupa'nın diğer devlerini de harekete geçirdi. İtalya Serie A'nın iki köklü kulübü Milan ve Juventus'un da Brezilyalı forveti transfer listelerinin üst sıralarına yazdığı kaydedildi.

ANCELOTTI SEÇTİ, DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK

Brezilya Milli Takımı'nın başında bulunan dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de çok beğendiki 24 yaşındaki golcü, Sambacıların 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna adını yazdırmayı başardı. Turnuvanın en çok takip edilecek potansiyel yıldız adayları arasında gösterilen Thiago ile Dünya Kupası başlamadan önce, haziran ayının hemen başında görüşmelerin hızlıca tamamlanması amaçlanıyor. Oyuncu tarafıyla yürütülen müzakerelerin şu an için oldukça olumlu yönde ilerlediği gelen bilgiler arasında.